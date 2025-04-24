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Uklon услід за Bolt звернувся до столичної влади за дозволом працювати вночі

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Сервіс онлайн-виклику авто Uklon надіслав запит до Київської міської державної адміністрації (КМДА) щодо дозволу на роботу в комендантську годину, відповіді ще не отримав. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії. 

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Деталі 

  • «Ми надіслали офіційний запит до КМДА, також готуємо запит до КМВА щодо розгляду цього питання [відновлення роботи вночі]», – цитується у релізі керівник відділу GR компанії Микола Сорока. За його словами, в компанії готові до активного діалогу щодо відновлення роботи в комендантську годину. 
  • У жовтні 2024 року сервіси онлайн-виклику таксі Uklon та Bolt відновили роботу в комендантську годину у Львові. «Запуск логістики в комендантську годину може бути комфортним, зручним і контрольованим», – цитується у релізі Сорока. 
  • Він додає, що можливість виклику авто під час комендантської години може бути необхідністю з погляду логістики. «Саме місцева влада має бути рушієм запуску роботи сервісів у комендантську годину», – цитується у релізі Сорока.  

Контекст 

Uklon – українська продуктова ІТ-компанія, розробник однойменного онлайн-сервісу виклику авто. Компанія здійснювала поїздки у комендантську годину після початку повномасштабного вторгнення. 

У компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки. 14 березня 2024-го компанія обмежила роботу сервісу в комендантську годину після отриманого компанією 7 березня звернення Патрульної поліції Києва. 

«Ми маємо низку офіційних запитів від місцевих адміністрацій, які просять нас повернути роботу сервісу в комендантську годину», – казав Forbes CEO компанії Сергій Гришков у серпні 2024 року.

28 жовтня 2024 року сервіси Bolt і Uklon оголосили про відновлення роботи в комендантську годину у Львові. Через місяць після запуску для Bolt виклики у нічний час у Львові становили до 2% від загальної кількості поїздок, казав тоді Forbes генеральний менеджер компанії в Україні Сергій Павлик.. 

Через тиждень після запуску нічні поїздки у Львові коштували на 10% дешевше, ніж денні, казав керівник Bolt в Україні. За його словами, середній чек складав близько 200 грн. 

«Ми не бачили конкретного зацікавлення з боку київської влади», – казав Павлик у листопаді. За його прогнозом, нічні поїздки в Києві теж становитимуть до 2% від загальних викликів на добу. 

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