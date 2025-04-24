Uklon вслед за Bolt обратился к столичным властям за разрешением работать ночью

Сервис онлайн-вызова авто Uklon направил запрос в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) относительно разрешения на работу в комендантский час, ответа еще не получил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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«Мы направили официальный запрос в КГГА, также готовим запрос в КГВА о рассмотрении этого вопроса [восстановления работы ночью]», – цитируется в релизе руководитель отдела GR компании Николай Сорока. По его словам, в компании готовы к активному диалогу относительно возобновления работы в комендантский час.

В октябре 2024 года услуги онлайн-вызова такси Uklon и Bolt возобновили работу в комендантский час во Львове. «Запуск логистики в комендантский час может быть комфортным, удобным и контролируемым», – цитируется в релизе Сорока.

Он добавляет, что возможность вызова авто во время комендантского часа может являться необходимостью с точки зрения логистики. «Именно местные власти должны быть двигателем запуска работы сервисов в комендантский час», – цитируется в релизе Сорока.

Контекст

Uklon – украинская продуктовая ІТ-компания, разработчик одноименного онлайн-сервиса вызова авто. Компания совершала поездки в комендантский час после начала полномасштабного вторжения.

В компании объясняли, что оставляли такую ​​возможность для людей, у которых случались экстренные случаи. 14 марта 2024 года компания ограничила работу сервиса в комендантский час после полученного компанией 7 марта обращения Патрульной полиции Киева.

«У нас есть ряд официальных запросов от местных администраций, которые просят нас вернуть работу сервиса в комендантский час», – говорил Forbes CEO компании Сергей Гришков в августе 2024 года.

28 октября 2024 года сервисы Bolt и Uklon объявили о возобновлении работы в комендантский час во Львове. Через месяц после запуска для Bolt вызовы в ночное время во Львове составляли до 2% от общего количества поездок, говорил Forbes генеральный менеджер компании в Украине Сергей Павлик.

Через неделю после запуска ночные поездки во Львове стоили на 10% дешевле дневных, говорил руководитель Bolt в Украине. По его словам, средний чек составлял около 200 грн.

«Мы не видели конкретного интереса со стороны киевской власти», – говорил Павлик в ноябре. По его прогнозу, ночные поездки в Киеве тоже составят до 2% от общих вызовов в сутки.