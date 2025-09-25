У 2024–2025 роках Україна вийшла на четверте місце у світі за виробництвом волоського горіха, зібравши близько 101 000 тонн. Попереду залишаються Китай, США та Чилі. Головна особливість галузі: понад 95% врожаю вирощується у дворах приватних домогосподарств, а не в промислових садах. Про це йдеться в дослідженні KSE «Горіхова промисловість України».

Ключові факти

Україна займає частку у близько 4% від світового виробництва волоського горіха: більше тільки у Китаю (1,5 млн тонн, 56% світового виробництва), США (607 814 тонн, 23%) та Чилі (195 000 тонн, 7%).

У 2023 році Україна експортувала волоських горіхів на $77 млн, з яких 72% становили очищені горіхи, що значно збільшує їхню ціну (у чотири рази дорожчі за неочищені). Основними ринками збуту є ЄС (58% експортних доходів), Туреччина, Франція та Румунія.

В Україні є постійна нестача високоякісних саджанців волоського горіха, що обмежує розвиток комерційних садів. Близько 95% горіхів вирощуються в домогосподарствах на невеликих площах, що створює труднощі для розвитку великомасштабних промислових господарств.

Близько 95% горіхів вирощуються в домогосподарствах. Фото: Getty Images

Хоча є імпорт саджанців із Франції та Молдови, вони часто не адаптовані до українських умов, що знижує їхню ефективність. Своєю чергою, українські розсадники стикаються з проблемами сортової чистоти та технологічними обмеженнями. Дефіцит високоякісних саджанців гальмує модернізацію садів, що є критичним для розвитку галузі.

Низька якість продукції, зокрема пліснява, нерівномірне сушіння та наявність афлатоксинів, залишається значною проблемою для глибшої інтеграції на європейський ринок. Для покращення якості потрібні додаткові інвестиції в модернізацію переробних потужностей та дотримання європейських стандартів якості.

Враховуючи труднощі з дотриманням стандартів у дрібних фермерів, частина продукції продається через неформальні канали, що не відповідають міжнародним вимогам.

Контекст

Програма «єРобота», що була запущена в 2022 році, забезпечила посадку майже 6000 га нових горіхових садів завдяки державним субсидіям. Програма покриває до 70% вартості проєкту, включаючи витрати на саджанці та обладнання для садівництва.

Український уряд надає гранти на садівництво, що допомагає стимулювати зростання горіхових виробництв. До 2023 року були запущені програми, що підтримують інвестиції в інфраструктуру горіхових садів і переробку горіхів.

Вирощування волоського горіха в Україні має низький вуглецевий слід (0,76 кг CO₂/кг), що вигідно порівняно з іншими горіхами, такими як мигдаль (3,56 кг CO₂/кг). Це дає Україні можливість позиціонувати горіхи як екологічно чистий продукт, що може привабити споживачів, орієнтованих на здорове харчування і сталий розвиток.