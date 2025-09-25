В 2024–2025 годах Украина вышла на четвертое место в мире по производству грецкого ореха, собрав около 101 000 тонн. Впереди остаются Китай, США и Чили. Главная особенность отрасли: более 95% урожая производится во дворах частных домохозяйств, а не в промышленных садах. Об этом говорится в исследовании KSE «Ореховая промышленность Украины».

Ключевые факты

Украина занимает долю около 4% от мирового производства грецкого ореха: больше только у Китая (1,5 млн тонн, 56% мирового производства), США (607 814 тонн, 23%) и Чили (195 000 тонн, 7%).

В 2023 году Украина экспортировала грецких орехов на $77 млн, из которых 72% составляли очищенные орехи, что значительно увеличивает их цену (в четыре раза дороже неочищенных). Основные рынки сбыта – ЕС (58% экспортных доходов), Турция, Франция и Румыния.

В Украине – постоянная нехватка высококачественных саженцев грецкого ореха, что ограничивает развитие коммерческих садов. Около 95% орехов выращивается в домохозяйствах на небольших площадях, что создает трудности для развития крупномасштабных промышленных хозяйств.

Около 95% орехов выращиваются в домохозяйствах. Фото: Getty Images

Хотя есть импорт саженцев из Франции и Молдовы, они часто не адаптированы к украинским условиям, что снижает их эффективность. В свою очередь, украинские питомники сталкиваются с проблемами сортовой чистоты и технологическими ограничениями. Дефицит высококачественных саженцев тормозит модернизацию садов, что является критическим для развития отрасли.

Низкое качество продукции, в частности плесень, неравномерная сушка и наличие афлатоксинов, остается значительной проблемой для более глубокой интеграции на европейский рынок. Для улучшения качества необходимы дополнительные инвестиции в модернизацию перерабатывающих мощностей и соблюдение европейских стандартов качества.

Учитывая трудности с соблюдением стандартов у мелких фермеров, часть продукции продается через неформальные каналы, не отвечающие международным требованиям.

Контекст

Программа «еРабота», запущенная в 2022 году, обеспечила посадку почти 6000 га новых ореховых садов благодаря государственным субсидиям. Программа покрывает до 70% стоимости проекта, включая расходы на саженцы и садоводческое оборудование.

Украинское правительство предоставляет гранты на садоводство, что помогает стимулировать рост ореховых производств. До 2023 г. были запущены программы, поддерживающие инвестиции в инфраструктуру ореховых садов и переработку орехов.

Выращивание грецкого ореха в Украине имеет низкий углеродный след (0,76 кг CO₂/кг), что выгодно по сравнению с другими орехами, такими как миндаль (3,56 кг CO₂/кг). Это позволяет Украине позиционировать орехи как экологически чистый продукт, что может привлечь потребителей, ориентированных на здоровое питание и устойчивое развитие.