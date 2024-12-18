Rheinmetall будет поставлять Силам обороны Украины модули для 155-мм артиллерии

Министерство обороны Украины заключило контракт с немецким концерном Rheinmetall на поставку модулей метательных зарядов для 155-мм артиллерии. Об этом компания сообщила 18 декабря в пресс-релизе. Rheinmetall – один из крупнейших партнеров оборонной промышленности Украины с начала войны.

Подробности

Стоимость контракта, подписанного в IV квартале 2024 года, оценивается в €9 млн, говорится в сообщении.

Rheinmetall обязался поставить «несколько десятков тысяч» модулей разных типов в январе 2025 года.

Модули метательных зарядов для 155 мм артиллерии. Фото: Rheinmetall

Контекст

Rheinmetall является одним из лидеров в мире по производству крупнокалиберных боеприпасов и метательных систем.

Модульные заряды чаще всего используются в самоходной артиллерии с системами автоматической зарядки пушки. В зависимости от дальности программно может вставляться количество модульных зарядов, что позволяет гибко управлять стрельбой, отметил «Милитарный».

Ранее сообщалось, что Rheinmetall произведет для Испании полмиллиона 155-мм модульных пороховых зарядов. Соглашение предусматривает, что эта страна закупит 500 000 155-мм модульных пороховых зарядов в версии для стрельбы на большие дальности. Rheinmetall отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину испанская армия передала Украине артиллерийские снаряды и модульные заряды к ним.

В конце июля Rheinmetall заключил соглашение с украинским правительством на строительство завода по производству боеприпасов в Украине. Заказ предусматривает полную техническую оснастку завода и его ввод в эксплуатацию. Общая стоимость проекта оценивается в пределах от €100 млн.