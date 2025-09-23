Україна подала офіційний запит уряду Південної Кореї на отримання пільгового фінансування для придбання 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва. Про це у 23 вересня повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Деталі

Закупівля планується в рамках Фонду економічного розвитку та співробітництва. За словами Кулеби, цей проєкт може стати найбільшим економічним співробітництвом між Україною та Кореєю, сприяючи модернізації української залізничної інфраструктури.

Крім того, Україна та Південна Корея працюють над іншими спільними ініціативами, зокрема створенням Центру управління залізничним рухом, модернізацією авіаційної галузі та будівництвом тренінгового центру для операторів важкої будівельної техніки в Житомирі.

«Ці ініціативи сприятимуть розвитку транспорту, авіації, логістики та підготовці кваліфікованих кадрів для відбудови України», – додав Кулеба.

Контекст

У першому півріччі 2025 року АТ «Укрзалізниця» перевезла 79,6 млн тонн вантажів, що на 11,8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше скоротилися обсяги перевезень вугілля та зерна.

За словами генерального директора Олександра Перцовського, за такої тенденції річний обсяг перевезень складе лише половину від показників 2021 року, що передував війні.