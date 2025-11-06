С сегодняшнего дня вступает в силу 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Соответствующее решение подписал президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября, сообщила пресс-служба ОП. Украинские власти работают и над распространением этих санкций в юрисдикциях других европейских стран за пределами ЕС.

Подробности

«Это сильный пакет. Действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставки в Россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается, по меньшей мере, в десятки миллиардов евро ежегодно», – написал Зеленский Facebook.

Кроме того, Украина применяет новые санкции против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике и в том числе финансирование способности воевать РФ.

«Уже знаем, что этот наш санкционный шаг будет продолжен партнерами через учет наших предложений в их санкционных пакетах. Спасибо всем, кто помогает», – сообщил Зеленский.

Также он поручил готовить новые решения Совета национальной безопасности Украины по соответствующим представлениям о субъектах в сфере российской пропаганды и военного производства против коллаборантов.

«Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против премьер-министра Украины и других наших чиновников. Конечно, российские санкции, в отличие от санкций мира, не создают реальных проблем, но в то время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения этой войны, любые российские эскалации, в частности пропагандистские, заслуживают надлежащего и ощутимого ответа», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что РФ должна закончить войну, и для этого нужны конкретные шаги и содержательная дипломатия.

Контекст

С начала полномасштабной войны ЕС ввел 19 пакетов санкций против России, касающихся энергетики, финансов, торговли и доступа к технологиям.

19-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее ограничение финансовых и технологических ресурсов Кремля, необходимых для ведения войны против Украины. Новые ограничения затронули энергетический, финансовый и военно-промышленный секторы, а также лиц, причастных к похищению украинских детей. Пакет также вводит ужесточение контроля за передвижением российских дипломатов по территории ЕС.

Санкции предусматривают поэтапный запрет на импорт российского сжиженного газа, дополнительные ограничения против компаний из ОАЭ, Китая, Кыргызстана и других стран, которые помогают России обходить санкции, а также замораживание активов новых российских банков и предприятий оборонной отрасли. Кроме того, впервые введены ограничения на использование государственного российского стейблкоина A7A5, который использовался для финансирования военных операций.

ЕС также принял меры против Беларуси, направленные на сокращение поддержки российских военных усилий, в частности, в сфере военно-промышленного комплекса и финансовых услуг. По словам высокой представительницы ЕС по внешней политике Каи Каллас, этот пакет – «еще один шаг к истощению способности Путина финансировать войну», и он не будет последним.