С 16 октября по 5 ноября представители Украины вели серию ограниченных переговоров со специальным комитетом институциональных владельцев ВВП-варрантов, во время которых стороны дважды обменялись предложениями по реструктуризации, но безуспешно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, пишет «Интерфакс-Украина».

Подробности

«Стороны совместно решили прекратить ограниченные переговоры, не достигнув окончательного согласия относительно условий потенциальной реструктуризации варрантов», – сообщили в Минфине.

Украина планирует продолжать взаимодействие с собственниками варрантов и анализировать все возможные варианты их реструктуризации, которые будут отвечать трем ранее объявленным целям: восстановлению долговой устойчивости в соответствии с Программой МВФ; обязательствам, взятым во время реструктуризации еврооблигаций в августе 2024 года, о справедливом распределении бремени между всеми коммерческими требованиями в рамках реструктуризации; мораторию на выплаты по варрантам, утвержденному правительством 27 августа 2024 года, с 31 мая 2025 года до завершения реструктуризации.

В переговорах Украину сопровождали юридические и финансовые советники White & Case LLP и Rothschild & Co, а специальный комитет – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP и PJT Partners (UK) Ltd соответственно.

Согласно документу, повторное предложение Украины в осенних переговорах предусматривало обмен ВВП-варрантов на частичную денежную выплату и новую серию суверенных облигаций (»Облигации типа C»). Этот вариант прошел оценку и получил одобрение МВФ и Парижского клуба кредиторов о соответствии обязательствам Украины по восстановлению долговой устойчивости и равного отношения к кредиторам.

Пакет содержал компенсацию за пропущенный платеж по варрантам за 2023 год (который должен был состояться 2 июня 2025 года), но не предусматривал дальнейших выплат по этому обязательству. По предложению, владельцы варрантов, которые согласились бы на реструктуризацию, получили $60 за варрант номиналом $1000.

Облигации типа C планировалось погасить тремя равными частями 30 января 2030, 2031 и 2032 годов. Проценты платились бы каждые полгода по ставкам: 2,50% в 2026–2027 годах, 4% в 2028–2029 годах и 6,00% в 2030–2032 годах.

По данным Франкфуртской фондовой биржи, в четверг ВВП-варранты выросли на 1,55% и котируются на уровне 85,2% условного номинала.

Контекст

Украина не выплатила средства по ВВП-варантам из-за отсутствия соглашения с кредиторами о реструктуризации этого долга. В конце апреля Минфин провел переговоры с владельцами варрантов, но договоренности достичь не удалось.

Эти инструменты привязаны к темпам экономического роста и вошли в госдолг еще в 2015 году. Полномасштабное вторжение сделало невозможным их полное погашение. В чем суть сложностей с этими обязательствами и насколько критичен технический дефолт? Детали – в материале Forbes Ukraine.