Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украина и комитет владельцев ВВП-варрантов прекратили переговоры без соглашения о реструктуризации – Минфин

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

С 16 октября по 5 ноября представители Украины вели серию ограниченных переговоров со специальным комитетом институциональных владельцев ВВП-варрантов, во время которых стороны дважды обменялись предложениями по реструктуризации, но безуспешно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, пишет «Интерфакс-Украина».

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • «Стороны совместно решили прекратить ограниченные переговоры, не достигнув окончательного согласия относительно условий потенциальной реструктуризации варрантов», – сообщили в Минфине.
  • Украина планирует продолжать взаимодействие с собственниками варрантов и анализировать все возможные варианты их реструктуризации, которые будут отвечать трем ранее объявленным целям: восстановлению долговой устойчивости в соответствии с Программой МВФ; обязательствам, взятым во время реструктуризации еврооблигаций в августе 2024 года, о справедливом распределении бремени между всеми коммерческими требованиями в рамках реструктуризации; мораторию на выплаты по варрантам, утвержденному правительством 27 августа 2024 года, с 31 мая 2025 года до завершения реструктуризации.
  • В переговорах Украину сопровождали юридические и финансовые советники White & Case LLP и Rothschild & Co, а специальный комитет – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP и PJT Partners (UK) Ltd соответственно.
  • Согласно документу, повторное предложение Украины в осенних переговорах предусматривало обмен ВВП-варрантов на частичную денежную выплату и новую серию суверенных облигаций (»Облигации типа C»). Этот вариант прошел оценку и получил одобрение МВФ и Парижского клуба кредиторов о соответствии обязательствам Украины по восстановлению долговой устойчивости и равного отношения к кредиторам.
  • Пакет содержал компенсацию за пропущенный платеж по варрантам за 2023 год (который должен был состояться 2 июня 2025 года), но не предусматривал дальнейших выплат по этому обязательству. По предложению, владельцы варрантов, которые согласились бы на реструктуризацию, получили $60 за варрант номиналом $1000.
  • Облигации типа C планировалось погасить тремя равными частями 30 января 2030, 2031 и 2032 годов. Проценты платились бы каждые полгода по ставкам: 2,50% в 2026–2027 годах, 4% в 2028–2029 годах и 6,00% в 2030–2032 годах.
  • По данным Франкфуртской фондовой биржи, в четверг ВВП-варранты выросли на 1,55% и котируются на уровне 85,2% условного номинала.

Контекст

Украина не выплатила средства по ВВП-варантам из-за отсутствия соглашения с кредиторами о реструктуризации этого долга. В конце апреля Минфин провел переговоры с владельцами варрантов, но договоренности достичь не удалось.

Эти инструменты привязаны к темпам экономического роста и вошли в госдолг еще в 2015 году. Полномасштабное вторжение сделало невозможным их полное погашение. В чем суть сложностей с этими обязательствами и насколько критичен технический дефолт? Детали – в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні