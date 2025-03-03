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Україна в лютому наростила імпорт електроенергії майже на третину

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Україна імпортувала 244 000 МВт-год електроенергії у лютому 2025 року, це на 30% більше, ніж у січні. Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity від 3 березня.

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Деталі 

  • Основними постачальниками стали Угорщина (35% від загального обсягу) та Словаччина (30%). 
  • Найменше електроенергії надійшло з Молдови, де частина обсягів, ймовірно, є реімпортом із Румунії, говорять експерти. Імпорт із Угорщини за місяць зріс на 77%, а порівняно з лютим 2024 року загальний імпорт збільшився в 2,9 раза.  
  • При цьому зарезервований перетин для імпорту використовується лише на 30-50%, залежно від дня.

Контекст 

У червні 2024 року Україна імпортувала рекордні 858 400 МВт·год електроенергії за останні десять років, витративши на це $79 млн, за даними Державної митної служби. Порівняно з травнем (448 200 МВт·год) обсяг імпорту зріс удвічі, а з червнем 2023 року (43 700 МВт·год) – у 20 разів. Витрати на електроенергію з Європи також подвоїлися.  

З 1 грудня 2024 року максимальна потужність імпорту з країн ЄС збільшилася з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт завдяки угоді з Євросоюзом. Імпорт відіграє ключову роль у підтримці енергосистеми, що потерпає від обстрілів. Україна також має гарантовані 250 МВт аварійної допомоги.

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