Україна накопичила 11 млрд кубометрів газу в підземних сховищах. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 22 серпня під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

Деталі

Цей обсяг становить понад 80% від планового показника, встановленого урядом.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук раніше цього тижня, презентуючи програму уряду, повідомила, що до початку опалювального сезону планується закачати щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу.

За її словами, процес закачування газу відбувається відповідно до графіка, а подекуди навіть з випередженням.

Кулеба також поінформував, що на складах електростанцій накопичено 2,4 млн тонн вугілля.

Крім того, створено резерви палива для котелень: 90 000 тонн вугілля, 85 000 тонн рідкого палива, 585 000 кубометрів дров та 32 000 тонн пелет.

Контекст

У березні «Нафтогаз України» та польська компанія Orlen уклали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері постачання скрапленого природного газу (СПГ). У рамках цієї домовленості було підписано перший контракт на поставку 100 млн куб. м СПГ.

На 21 квітня «Нафтогаз» уклав контракти на постачання 1,5 млрд куб. м газу. З них 800 млн куб. м було оперативно імпортовано, 400 млн куб. м направлено до підземних сховищ для підготовки до зимового періоду, а 300 млн куб. м СПГ закуплено у Orlen.

Для фінансування закупівель у першому кварталі 2025 року «Нафтогаз» залучив €430 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Норвегії, що дозволило придбати 1 млрд куб. м газу. Компанія також веде перемовини щодо залучення €1 млрд для імпорту додаткових 2 млрд куб. м газу.

До опалювального сезону 2025/2026 «Нафтогаз» планує імпортувати до 4,5 млрд куб. м газу, щоб гарантувати стабільне енергопостачання України.