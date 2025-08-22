Україна накопичила 11 млрд кубометрів газу в підземних сховищах. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 22 серпня під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.
Деталі
- Цей обсяг становить понад 80% від планового показника, встановленого урядом.
- Міністерка енергетики Світлана Гринчук раніше цього тижня, презентуючи програму уряду, повідомила, що до початку опалювального сезону планується закачати щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу.
- За її словами, процес закачування газу відбувається відповідно до графіка, а подекуди навіть з випередженням.
- Кулеба також поінформував, що на складах електростанцій накопичено 2,4 млн тонн вугілля.
- Крім того, створено резерви палива для котелень: 90 000 тонн вугілля, 85 000 тонн рідкого палива, 585 000 кубометрів дров та 32 000 тонн пелет.
Контекст
У березні «Нафтогаз України» та польська компанія Orlen уклали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері постачання скрапленого природного газу (СПГ). У рамках цієї домовленості було підписано перший контракт на поставку 100 млн куб. м СПГ.
На 21 квітня «Нафтогаз» уклав контракти на постачання 1,5 млрд куб. м газу. З них 800 млн куб. м було оперативно імпортовано, 400 млн куб. м направлено до підземних сховищ для підготовки до зимового періоду, а 300 млн куб. м СПГ закуплено у Orlen.
Для фінансування закупівель у першому кварталі 2025 року «Нафтогаз» залучив €430 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Норвегії, що дозволило придбати 1 млрд куб. м газу. Компанія також веде перемовини щодо залучення €1 млрд для імпорту додаткових 2 млрд куб. м газу.
До опалювального сезону 2025/2026 «Нафтогаз» планує імпортувати до 4,5 млрд куб. м газу, щоб гарантувати стабільне енергопостачання України.
