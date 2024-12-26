Экономика Украины заняла 58-е место в рейтинге CEBR. Прогноз до 2039 года предполагает рост на один пункт

По версии британской консалтинговой компании Centre for Economics and Business Research (CEBR), Украина заняла 58-е место в ежегодном рейтинге крупнейших экономик мира, говорится в списке World Economic League Table. Экономисты прогнозируют, что через 15 лет Украина сможет подняться лишь на одну строчку рейтинга.

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В 2024 году ВВП на душу населения в Украине составит $19 603, что отнесет страну к категории с доходом выше среднего. Экономика демонстрирует устойчивость в условиях войны с годовым ростом ВВП на уровне 3%, хотя это несколько ниже показателя 2023-го (5,3%). В то же время ВВП остается на 23,1% ниже уровня 2019 года, и не ожидается его возобновление в ближайшие годы, отметили экономисты.

Годовая инфляция в 2024-м оценивается на уровне 5,8%, что значительно ниже среднего уровня инфляции за предыдущие 10 лет (14%). Безработица остается высокой – 14,2%, хотя и снизилась по сравнению с предыдущим годом.

Государственный долг растет, и в 2024 году составит 95,6% ВВП по сравнению с 82,3% в 2023-м, а фискальный дефицит составит 18,7%. Несмотря на это правительство планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Прогноз от CEBR предусматривает средний годовой темп роста ВВП Украины на уровне 4,1% на протяжении 2025–2029 годов, с последующим снижением до 3,7% в 2030–2039 годах. В течение следующих 15 лет Украина поднимется с 58-го на 57-е место в мировом экономическом рейтинге.

На первом месте среди самых больших экономик мира останутся США. По прогнозу CEBR, США, вероятно, сохранят звание самой крупной экономики мира, несмотря на конкуренцию со стороны Китая. Экономисты отмечают, что Китай может стать лидером, но ненадолго из-за структурных и демографических проблем. Индия, в свою очередь, поднимется на третью позицию, обогнав Японию и Германию.

Мировая экономика, как ожидается, удвоится до $221 трлн в течение следующих 15 лет, и основным двигателем роста станут азиатские страны, включая Индонезию, Бангладеш, Филиппины и Вьетнам.

Контекст

За 11 месяцев 2024 года экономика Украины выросла на 4% [±0,5%]. В ноябре темпы роста снизились до 0,9% по сравнению с показателями ноября 2023 года.

Международный валютный фонд повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2024 год с 3% до 4% по сравнению с прогнозом, озвученным в сентябре.

Правительство прогнозирует, что рост реального ВВП Украины замедлится с 3,5% в 2024 году до 2,7% в 2025-м.

Согласно сообщению The Economist, хотя украинская экономика все еще на 25% меньше уровня 2021 года, впервые с начала войны она демонстрирует признаки превосходства над российской экономикой по ключевым показателям.