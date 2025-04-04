Українська авіакомпанія SkyUp запускає три нові напрямки з Кишинева

Українська авіакомпанія SkyUp додає три нові європейські напрямки з Молдови, зокрема до Німеччини, Швеції та Чехії, йдеться у повідомленні компанії 4 квітня. Рейси розпочнуться з червня.

Ключові факти

Згідно з розкладом, вже з 1 червня рейси «Кишинів – Стокгольм» відбуватимуться по вівторках і неділях.

До Праги польоти почнуть здійснюватись з 2 червня (по понеділках і суботах), до Берліна – з 4 червня (по середах і пʼятницях).

Із квітня SkyUp розпочинає регулярні рейси. Наразі, окрім анонсованих трьох міст, з Кишинева можна буде полетіти і до 10 популярних європейських місць, серед яких Париж та Ніцца (Франція), Лісабон (Португалія), Барселона, Аліканте й Пальма-де-Майорка (Іспанія), Ларнака (Кіпр), а також Салоніки, Афіни та Іракліон (Греція).

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочав розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Серед авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.

Влітку 2023 року профільне видання ch-aviation включило SkyUp Airlines до двадцятки найбільших постачальників послуг ACMI в Європі.

У грудні 2023-го американське видання Business Insider назвало SkyUp найбільшою українською авіакомпанією.

Пережити воєнний шок допомогла підтримка власників. За підсумками 2022 року виручка авіакомпанії скоротилася майже втричі – до 2,76 млрд грн, а фінансові зобовʼязання SkyUp зросли з 1,2 млрд грн до 2,77 млрд грн, свідчать дані YouControl. Та у 2023-му SkyUp майже на 40% наростила кількість рейсів, а в травні запустила дочірню компанію на Мальті. Як SkyUp вдалося вижити, читайте в інтерв’ю з СЕО Дмитром Сєроуховим.

Починаючи з квітня 2025 року SkyUp відкриває регулярну польотну програму з Молдови до популярних європейських напрямків, включаючи Францію, Португалію, Іспанію, Кіпр та Грецію.