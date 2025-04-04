Украинская авиакомпания SkyUp запускает три новых направления из Кишинева

Украинская авиакомпания SkyUp добавляет три новых европейских направления из Молдовы, в частности в Германию, Швецию и Чехию, говорится в сообщении компании 4 апреля. Рейсы начнутся с июня.

Ключевые факты

Согласно расписанию, уже с 1 июня рейсы «Кишинев – Стокгольм» будут проходить по вторникам и воскресеньям.

В Прагу полеты начнут совершаться со 2 июня (по понедельникам и субботам), в Берлин – с 4 июня (по средам и пятницам).

С апреля SkyUp начинает регулярные рейсы. В настоящее время, кроме анонсированных трех городов, из Кишинева можно будет улететь и в 10 популярных европейских мест, среди которых Париж и Ницца (Франция), Лиссабон (Португалия), Барселона, Аликанте и Пальма-де-Майорка (Испания), Ларнака (Кипр), а также Салоники, Афины и Ираклион (Греция).

Контекст

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году SkyUp приступила к развитию нового направления деятельности – выполнению рейсов для других авиакомпаний на условиях ACMI-контрактов. Среди авиаперевозчиков, с которыми уже сотрудничал SkyUp – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines и FlyEgypt.

Летом 2023 года профильное издание ch-aviation включило SkyUp Airlines в двадцатку крупнейших поставщиков услуг ACMI в Европе.

В декабре 2023-го американское издание Business Insider назвало SkyUp крупнейшей украинской авиакомпанией.

Пережить военный шок помогла поддержка владельцев. По итогам 2022 года выручка авиакомпании сократилась почти втрое – до 2,76 млрд грн, а финансовые обязательства SkyUp выросли с 1,2 млрд до 2,77 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Но в 2023-м SkyUp почти на 40% нарастила количество рейсов, а в мае запустила дочернюю компанию на Мальте. Как SkyUp удалось выжить, читайте в интервью с СЕО Дмитрием Сероуховым.

Начиная с апреля 2025 года SkyUp открывает регулярную полетную программу из Молдовы в популярные европейские направления, включая Францию, Португалию, Испанию, Кипр и Грецию.