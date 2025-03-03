Український стартап ChoiceQR залучив €1 млн від польського Smartlink Partners

Український сервіс автоматизації ресторанів ChoiceQR, що має понад 2000 користувачів в Польщі, отримав €1 млн від місцевого фонду Smartlink Partners. Про це Forbes Ukraine повідомив співзасновник стартапу Володимир Оляніцький. Наприкінці 2023-го компанія потрапила до списку 25 найперспективніших стартапів України від Forbes Ukraine із оцінкою у $15-20 млн.

Ключові факти

Сервіс автоматизації ресторанів Choice залучив €1 млн від польського фонду Smartlink Partners. Фінансування стартапу надали у формі конвертованої позики . Воно стане частиною раунду серії A , який наразі проводить Choice.

. Воно стане частиною , який наразі проводить Choice. Choice вийшов на польський ринок у 2022-му. На березень 2025-го він має в Польщі понад 2000 зареєстрованих ресторанів та більш ніж 500 платних користувачів. У польському офісі – понад 20 співробітників.

Стартап покриває українські заклади, що відкрилися в Польщі після початку великої війни. 20% користувачів Choice у Польщі – заклади з України. Сервісом користуються мережі Thai Wok, Sushi World, Pizza Factory, Osama Sushi, а також один із найстаріших польських фудкортів – Hala Koszyki.

Річний регулярний дохід (ARR) Choice – $3 млн. Нині стартап перебуває на межі беззбитковості на поточних ринках.

Перемовини про інвестиції тривали три місяці, каже співзасновник стартапу Володимир Оляніцький.

«Очікуємо, що компанія значно масштабуватиме свій бізнес у найближчі 24 місяці, тому вирішили інвестувати зараз, а не чекати наступного раунду», – говорить керуючий партнер Smartlink Partners Павел Шидловський.

Контекст

Choice стартував як популяризатор QR-меню у 2020-му. Стартап запустили друзі дитинства Олексій Ільяш та Володимир Оляніцький. З часом проєкт розширився до платформи для створення власних застосунків, сайтів, онлайн-меню з CRM-системою, QR-платежами та софту для ресторанів, який допомагає закладам запускати власну доставку. На липень 2024-го до сервісу було підключено 18 000 закладів.

Польща – один із найбільших гастрономічних ринків у Східній Європі з приблизно 60 000 ресторанів, каже Оляніцький. Мета Choice – отримати 20% ринку в найближчі роки. Окрім України та Польщі, Choice також працює в Чехії, Словаччині, Естонії, Латвії, Казахстані та Німеччині. Стартап веде підготовку до виходу на румунський, угорський і грузинський ринки.

У 2024-му Choice pалучив $2,5 млн від чеських фондів J&T Ventures, Reflex Capital та Presto Ventures. Загалом із моменту заснування Choice зібрав $4,5 млн інвестицій.

За пів року 2024-го стартап втратив в Україні близько 500 клієнтів, більшість – через закриття ресторанів. Ринок IT-рішень для ресторанного бізнесу страждає через проблеми у самій індустрії. 38% рестораторів стикнулися зі зниженням рентабельності бізнесу у 2023 році, свідчать дані дослідження Poster на січень 2024-го. «Бізнес забуксував через мобілізацію, – говорив Оляніцький у липні 2024-го. – Активні заклади заморожуються, а нових все менше».