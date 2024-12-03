Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ вже у 2025-му – Федоров

Цей механізм є основою для майбутніх репарацій.

Наступного року в міжнародному Реєстрі збитків для України запустять всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих РФ, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зокрема, за знищене житло, пошкоджені автівки, шкоду життю та здоров’ю.

Ключові факти

За словами Федорова, триває робота з командою міжнародного Реєстру збитків, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв реєстру.

Ще у квітні почався збір інформації про знищене житло до реєстру. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

«Чим більше заяв, тим чіткіше розуміння світу про шкоду, якої завдала Росія Україні», – пояснив Федоров.

Найпоширеніші причини збитків для подання заяв: бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні; артилерійський обстріл; повітряна атака; окупація населеного пункту; руйнування Каховської ГЕС.

Контекст

Минулого року Рада Європи створила міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, штаб-квартира якого знаходиться в Гаазі. Робота Реєстру збитків полягатиме у зборі заяв і доказів щодо відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих РФ, що в майбутньому буде використано задля фіксації обсягів і наслідків російського вторгнення.

Згодом ця інформація дасть змогу запустити процес виплати репарацій постраждалим через компенсаційний механізм, робота над реалізацією якого вже триває.

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на 31 грудня 2023 року становила $486 млрд протягом наступного десятиліття, свідчили результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення» (RDNA3) від уряду України та Світового банку.