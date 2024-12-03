Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ вже у 2025-му – Федоров

Наступного року в міжнародному Реєстрі збитків для України запустять всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих РФ, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зокрема, за знищене житло, пошкоджені автівки, шкоду життю та здоров’ю.
Цей механізм є основою для майбутніх репарацій.
⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».
Ключові факти
- За словами Федорова, триває робота з командою міжнародного Реєстру збитків, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв реєстру.
- Ще у квітні почався збір інформації про знищене житло до реєстру. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.
- «Чим більше заяв, тим чіткіше розуміння світу про шкоду, якої завдала Росія Україні», – пояснив Федоров.
- Найпоширеніші причини збитків для подання заяв: бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні; артилерійський обстріл; повітряна атака; окупація населеного пункту; руйнування Каховської ГЕС.
Контекст
Минулого року Рада Європи створила міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, штаб-квартира якого знаходиться в Гаазі. Робота Реєстру збитків полягатиме у зборі заяв і доказів щодо відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих РФ, що в майбутньому буде використано задля фіксації обсягів і наслідків російського вторгнення.
Згодом ця інформація дасть змогу запустити процес виплати репарацій постраждалим через компенсаційний механізм, робота над реалізацією якого вже триває.
Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на 31 грудня 2023 року становила $486 млрд протягом наступного десятиліття, свідчили результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення» (RDNA3) від уряду України та Світового банку.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.