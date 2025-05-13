«Укроборонпром» начал предлагать работу на своих предприятиях украинцам за границей

Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» начало в Польше программу, позволяющую украинцам вернуться из-за рубежа и трудоустроиться на предприятия общества, сообщает пресс-служба 13 мая.

Ключевые факты

По данным «Укроборонпрома», среди украинцев за рубежом есть те, у которых есть опыт и знания, пользующиеся спросом на оборонных предприятиях.

Поэтому общество основало программу «Возвращение украинцев», которая дает вынужденным переселенцам возможность получить стабильную работу в Украине, иметь социальную защиту, а также перспективы для развития и роста.

«Укроборонпром» провел подготовительную работу в обществе и на своих предприятиях, а также поддерживает связь с лидерами общин украинцев в Польше, общественными и волонтерскими организациями, Министерством национального единства Украины и Посольством Украины в Польше, говорится в сообщении.

«Наша задача – предоставить достойные условия для возвращения земляков, показать, что их профессиональные качества нужны нашей оборонке», – отмечает директор департамента по управлению персоналом «Укроборонпрома» Андрей Верещака.

В настоящее время встречи и собеседования с украинскими переселенцами проходят в представительстве АО «УОП» в Польше. В дальнейшем собеседование можно будет проводить в режиме онлайн.

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Контекст

АО «Украинская оборонная промышленность» с июня 2023 года является правопреемником государственного концерна «Укроборонпром».

УОП в 2024-м заняло 49-е место в TOP-100 Defense Companies 2024, в который входят ведущие мировые производители вооружений. «Укроборонпром» стал лидером по росту выручки. В 2023-м выручка АО превысила $2,2 млрд, что на 72% больше, чем в 2022-м.

3 декабря Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра – министра национального единства. Кабинет Министров переименовал Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

Чернышов заявлял, что 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием.

9 января на встрече с украинской общиной в Варшаве он заявил, что государство предлагает находящимся за рубежом украинцам возможность вернуться для работы в критически важных отраслях, в частности в оборонно-промышленном комплексе. Правительство готово бронировать таких специалистов от военной службы.