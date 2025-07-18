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UPG перезапустить орендовані Avias і ANP в серпні: скільки це коштує

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

1 хв читання

Паливна компанія UPG, яка на початку липня взяла в оренду 34 автозаправні станції Avias i ANP, запустить їх у середині серпня, повідомив засновник UPG Володимир Петренко в інтервʼю Forbes Ukraine.

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Деталі

  • 34 АЗС, які орендувала UPG, розташовані в Києві. Раніше ними управляла неофіційна група «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. До «приватівської» мережі входило понад 1500 АЗС під близько 15 брендами, зокрема заправки «Укрнафти», яку націоналізували в 2022-му. Решта поступово перестала працювати до початку 2025-го, зокрема через брак пального.
  • «Орендовані нами станції потребують великого ремонту, бо тривалий час не працювали», – каже Петренко. На реконструкцію однієї АЗС піде від 1 млн грн, додає він. Її почнуть восени.
  • Але продавати пальне на цих АЗС почнуть у серпні. Підготовка до цього етапу коштуватиме 3,5 млн грн, за словами Петренка, і включатиме чистку резервуарів та трубопроводів, а також підготовку колонок.

Контекст

UPG Володимира Петренка – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та БРСМ-Нафта. Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн, що на 22% більше, ніж у 2023-му.

До липня 2025-го компанія займала девʼяте місце в Україні за кількістю АЗС (87). Оренда 34 заправок Avias і ANP вивела мережу на шосте місце. Якщо АМКУ дозволить компанії Петренка орендувати ще 200 АЗС, то це виведе її на четверте місце.

Компанія існує понад 20 років, але лише у липні 2025-го Петренко вперше найняв генерального директора: ним став Олександр Матюшенко, який раніше був членом правління у банку «Південний».

Тим, що залишилось від «приватівської» мережі АЗС, управляє бізнес-партнер Коломойського Михайло Кіперман, якого розшукує СБУ та НАБУ. Детальніше про історію цієї мережі читайте в статті «Мінус 1000 АЗС за 2,5 року. Автозаправна імперія Ігоря Коломойського втратила лідерство».

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