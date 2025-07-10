Компания «Укрпаллетсистем», управляющая сетью АЗС UPG, назначила Александра Матюшенко новым генеральным исполнительным директором (CEO). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Подробности

У Матюшенко многолетний опыт в банковской сфере: с 2007 года работал в банке «Южный», а с 2021-го был членом правления, отвечая за инвестиционное и корпоративное направления.

Назначение CEO связано с реструктуризацией управления компанией, объяснил владелец UPG Владимир Петренко, пишет enkorr. «Мы стремительно растем, и наша система управления нуждается в изменениях, чтобы соответствовать новым масштабам», – отметил он.

Петренко охарактеризовал Матюшенко как опытного финансиста, сопровождавшего в «Южном» проекты финансирования ведущих сетей АЗС и оптовых игроков. «Этот опыт теперь будет работать на UPG», – добавил он. Сам Петренко возглавит наблюдательный совет, который будет определять стратегические решения.

Контекст

«Укрпалетсистем» занимается оптовыми и розничными продажами нефтепродуктов через сеть более 80 АЗК UPG, а также развивает нетопливный бизнес, в частности рестораны VIVO café. Выручка UPG за 2023 год достигла 31,4 млрд грн, чистая прибыль – 182 млн грн

За первые девять месяцев 2024-го компания задекларировала выручку в размере 28 млрд грн, а прибыль сократилась до 12 млн грн. Доля нетопливных продаж на АЗК UPG снизилась на 1 процентный пункт – до 7% общей выручки.