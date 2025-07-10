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Сеть АЗС UPG возглавил бывший банкир

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Генеральный исполнительный директор UPG Александр Матюшенко /из открытых источников

Генеральный исполнительный директор UPG Александр Матюшенко Фото из открытых источников

Компания «Укрпаллетсистем», управляющая сетью АЗС UPG, назначила Александра Матюшенко новым генеральным исполнительным директором (CEO). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Подробности

  • У Матюшенко многолетний опыт в банковской сфере: с 2007 года работал в банке «Южный», а с 2021-го был членом правления, отвечая за инвестиционное и корпоративное направления.
  • Назначение CEO связано с реструктуризацией управления компанией, объяснил владелец UPG Владимир Петренко, пишет enkorr. «Мы стремительно растем, и наша система управления нуждается в изменениях, чтобы соответствовать новым масштабам», – отметил он.
  • Петренко охарактеризовал Матюшенко как опытного финансиста, сопровождавшего в «Южном» проекты финансирования ведущих сетей АЗС и оптовых игроков. «Этот опыт теперь будет работать на UPG», – добавил он. Сам Петренко возглавит наблюдательный совет, который будет определять стратегические решения.

Контекст

«Укрпалетсистем» занимается оптовыми и розничными продажами нефтепродуктов через сеть более 80 АЗК UPG, а также развивает нетопливный бизнес, в частности рестораны VIVO café. Выручка UPG за 2023 год достигла 31,4 млрд грн, чистая прибыль – 182 млн грн

За первые девять месяцев 2024-го компания задекларировала выручку в размере 28 млрд грн, а прибыль сократилась до 12 млн грн. Доля нетопливных продаж на АЗК UPG снизилась на 1 процентный пункт – до 7% общей выручки.

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