Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

UPG хоче орендувати ще близько 200 АЗС – очікує на дозвіл АМКУ

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

1 хв читання

Мережа автозаправних станцій UPG просить у Антимонопольного комітету України дозвіл на оренду (АМКУ) близько 200 АЗС, повідомив засновник мережі Володимир Петренко в інтервʼю Forbes Ukraine.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі

  • UPG – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та БРСМ-Нафта. Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.
  • Мережа налічує 87 автозаправних станцій преміум-класу і 34 станції Avias i ANP, взяті в оренду в липні.
  • Якщо АМКУ дозволить UPG оренду ще 200 АЗС, це виведе мережу в топ-4 за кількістю заправко в Україні.

Контекст

Український ринок нафтопродуктів за час повномасштабної війни скоротився на 15%, а в сегменті скрапленого газу – на 45%, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine про 10 найбільших мереж АЗС у 2025-му.

На фоні цього паливні компанії консолідуються, зокрема «Укрнафта» поглинула Shell, ОККО – в процесі поглинання шляхом оренди мережі KLO.

Незважаючи на скорочення паливного ринку і консолідацію мереж, UPG продовжує будувати нові АЗС з нуля, план на 2025 рік – 15 заправок преміум-класу.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні