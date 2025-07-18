Мережа автозаправних станцій UPG просить у Антимонопольного комітету України дозвіл на оренду (АМКУ) близько 200 АЗС, повідомив засновник мережі Володимир Петренко в інтервʼю Forbes Ukraine .

Деталі

UPG – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та БРСМ-Нафта. Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.

Мережа налічує 87 автозаправних станцій преміум-класу і 34 станції Avias i ANP, взяті в оренду в липні.

Якщо АМКУ дозволить UPG оренду ще 200 АЗС, це виведе мережу в топ-4 за кількістю заправко в Україні.

Контекст

Український ринок нафтопродуктів за час повномасштабної війни скоротився на 15%, а в сегменті скрапленого газу – на 45%, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine про 10 найбільших мереж АЗС у 2025-му.

На фоні цього паливні компанії консолідуються, зокрема «Укрнафта» поглинула Shell, ОККО – в процесі поглинання шляхом оренди мережі KLO.

Незважаючи на скорочення паливного ринку і консолідацію мереж, UPG продовжує будувати нові АЗС з нуля, план на 2025 рік – 15 заправок преміум-класу.