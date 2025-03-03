Прийом заявок на виплату «Зимової єПідтримки» завершився. На що 14,4 млн українців витратили «тисячу Зеленського»

Приймання заявок на виплати за програмою «Зимова єПідтримка» завершилося, повідомило Мінекономіки 3 березня. У підсумку 14,4 млн громадян впродовж трьох місяців дії програми вирішили отримати 1000 грн допомоги через «Дію», відділення банків-партнерів та «Укрпошту».

Ключові факти

За даними Мінекономіки, «Зимова єПідтримка» стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення. Найбільшу кількість заявок українці подали через «Дію». Зокрема, за прямими заявками зверталися через «Дію» – 12 млн українців, банки-партнери – 577 000 і Укрпошту – 130 000.

Ще 1,7 млн українців отримали допомогу через «Укрпошту» за списками Мінсоцполітики, йдеться про пенсіонерів, людей з інвалідністю і мешканців прифронтових територій.

Найпопулярнішими категоріями витрат українців були:

Комунальні послуги – 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат) Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок – 1,9 млрд грн Заклади харчування – 443 млн грн Ліки – 237 млн грн Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги – 234 млн грн Благодійність, зокрема донати на ЗСУ – 202 млн грн Книжки та інша друкована продукція – 178 млн грн Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт – 120 млн грн Театри і кінотеатри – 80 млн грн Поштові послуги – 61 млн грн

Витрати охоплюють програму «Зимова єПідтримка» з 10 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року.

Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 8,6 млрд грн із отриманих 10,05 млрд за заявками в «Дії» та через банки-партнери.

Попри завершення приймання заявок, виплати за програмою продовжуються і триватимуть, поки всі заявки не будуть опрацьовані.

«Виплати ще тривають. Усі заявки, подані до кінця доби 28 лютого, будуть опрацьовані. Використати кошти можна до кінця 2025 року», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Контекст

Програму «Зимова єПідтримка» ініціював президент Володимир Зеленський, її завданням було надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період. Одноразова державна допомога в розмірі 1000 грн надавалася всім українцям, зокрема дітям, які перебувають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій). 10 грудня українці почали отримувати виплати за цією програмою,

За розрахунками Мінекономіки, «Зимова єПідтримка» забезпечила приріст у 0,023% ВВП при фінансуванні 7,9 млрд грн.