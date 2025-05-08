Уряд очікує значних вкладень США у спільний інвестфонд, але перший внесок буде «уявним». Як запускатимуть фонд

Інвестиційний фонд між Україною і США почне працювати із двома уявними внесками, повідомив в інтервʼю Forbes Ukraine заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка. За його словами, у перший день роботи в фонді не буде «жодної копійки», а сторони обміняються дипломатичними нотами й підпишуть контракти про запуск.

Ключові факти

Качка повідомив, що Фонд почне працювати із стартовим капіталом у вигляді двох «уявних внесків», що, за словами торгового представника України, є офіційним терміном.

«У перший день роботи в ньому не буде жодної копійки. Американський внесок – уявний, наш – розрахований на майбутній дохід від ренти. Тому в день «Х» плануємо обмінятись дипломатичними нотами й підписати контракти про запуск інвестфонду», – сказав він.

Надалі від американської сторони надійде seed funding – внесок, щоб Фонд міг почати реальну роботу, на додачу може почати зараховуватися воєнна допомога.

«Перший внесок України ймовірно надійде цього року від продажу ліцензій на аукціонах. Рента від нових проєктів – в перспективі трьох-чотирьох років за оцінкою Міненерго. Що буде поміж seed funding, новою військовою допомогою і доходами від нової ренти – це питання, яке ми наразі обговорюємо із США. На початку наших перемовин таких питань навіть не було і те, що вони з’явилися – сигнал, що можуть бути ще додаткові гроші», – зазначив Качка.

Заступник міністра економіки Олексій Соболев запевнив, що «США точно будуть вкладатися грошима в Фонд», втім у якому саме обсязі «залежатиме від політичної ситуації й інших змінних».

Соболев заперечив, що тепер вся військова допомога буде тепер зараховуватися як внесок у Фонд. «Це не так, це лише один з нових інструментів її отримання. Україна може купити зброю, взяти в кредит, тощо. І ще одна помилка, що військова допомога, що надійде з 1 травня вже обліковується у Фонді. Це не так.Тільки після початку роботи Фонду, а це буде після ратифікації Угоди і підписання комерційних угод між DFC та агенцією ДПП», – сказав він.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду, президент США Дональд Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент на конференції в інституті Мілкена 5 травня. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Президент США Дональд Трамп вже заявив, що сподівається отримати від угоди з Україною більше $350 млрд. За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою». За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів.

Верховна Рада хоче ратифікувати угоду про надра зі США до 9 травня і таким чином «дати сигнал» разом із США про збільшення безпеки, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко 6 травня.

8 травня парламент розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови. Фонд у разі ратифікації 8 травня, на яку розраховують в Кабінеті міністрів, запрацює протягом тижнів.