Держава тепер компенсуватиме 30% основної суми кредиту замість відсоткової ставки на встановлення сонячних і вітрових електростанцій. Відповідні зміни внесено до постанови уряду №673 від 7 червня 2024 року, повідомляє пресслужба Міненергетики 6 листопада.

Деталі

Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики вдосконалив механізм державної підтримки для громадян, які встановлюють у своїх домогосподарствах сонячні чи вітрові електростанції, зазначили у відомстві.

Уряд запровадив новий механізм підтримки — замість щомісячної компенсації відсоткової ставки держава надаватиме одноразову компенсацію 30% основної суми кредиту.

За словами міністерки Світлани Гринчук, така модель вигідніша і для позичальників, і для держави. Громадяни одразу отримають зменшення вартості кредиту, а держава та міжнародні партнери зможуть точніше планувати обсяги фінансування для реалізації програми.

Торік запроваджена програма пільгового кредитування для встановлення гібридних систем енергопостачання стала популярною, наголосила Гринчук.

Від початку її дії вже укладено понад 3000 кредитних договорів на суму понад 1 млрд грн, а загальна потужність встановленого обладнання перевищила 26 МВт.

Контекст

Минулого року на тлі дефіциту електроенергії уряд запустив декілька кредитних та грантових програм, які дозволяють купити сонячні панелі, генератори, теплові насоси на пільгових умовах.

До програм уже долучилися найбільші українські банки – ПриватБанк, Ощадбанк, Sense Bank та Укргазбанк, які лише за перший день роботи програми зібрали сотні заявок від громадян та ОСББ.

