Правительство одобрило привлечение до $15 млрд гранта через МБРР за счет доходов от российских активов

Кабинет министров 13 декабря одобрил привлечение до $15 млрд гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Речь идет о механизме получения средств в рамках инициативы G7 о выделении Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Подробности

Денежные средства в размере до $15 млрд будут привлечены через МБРР, действующее как учреждение Фонда финансового посредничества в рамках восьмого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Контекст

В июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов.

Согласно соглашению, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

3 декабря Верховная Рада приняла законопроект, который, в частности, вводит понятие «условные долговые обязательства». Благодаря этой правке в Бюджетный кодекс Украина сможет не возвращать $50 млрд G7, если не получит репараций от России.

4 декабря министр финансов Сергей Марченко подписал кредитное соглашение между Украиной и ЕС о привлечении €35 млрд макрофинансовой помощи (MFA). Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных активов РФ в ЕС.

На прошлой неделе правительство утвердило условия соглашения с обязательствами, в результате которого американский Federal Financing Bank (FFB) предоставит 40-летний заем на сумму до $20 млрд в рамках инициативы G7.