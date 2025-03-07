Правительство утвердило новых членов наблюдательного совета Агентства оборонных закупок

Кабинет Министров утвердил Ивана Гаврилюка и Станислава Гайдера новыми членами наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Минобороны, сообщает пресс-служба МО 7 марта. Ранее Министерство обороны отозвало двух представителей государства по наблюдательному совету АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.
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Ключевые факты
- Гаврилюк и Гайдер вошли в состав наблюдательного совета как представители государства по представлению министра обороны Рустема Умерова.
- Иван Гаврилюк является первым заместителем министра обороны, специалистом в сфере военной логистики, глубоко понимающим процессы обеспечения Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
- Станислав Гайдер – экс-замминистра обороны, отвечающий за институциональное развитие и имеющий опыт в сфере предотвращения коррупции.
- «Их экспертиза будет способствовать эффективной и прозрачной работе Агентства оборонных закупок, которое является ключевым инструментом для обеспечения сил обороны Украины», – утверждает Минобороны.
Контекст
В сентябре прошлого года министр обороны Рустем Умеров рассматривал возможность объединить АОЗ и ГОТ. Тогда он ссылался на стандарты НАТО. Тогда два топ-чиновника рассказывали Forbes Ukraine, что возглавить объединенное агентство должен был Арсен Жумадилов.
24 января министр обороны Рустем Умеров подал в Кабинет Министров представление на увольнение своего заместителя – Дмитрия Клименкова, а еще решил не продлевать контракт с Мариной Безруковой, директором Агентства оборонных закупок, и назначить гендиректора Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова вместо нее.
Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства в Наблюдательном совете АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.
Клименкова и Безрукову министр обороны назвал «провалившими работу» по закупкам вооружения. После ситуации вокруг АОЗ НАБУ зарегистрировало производство против Умерова по признакам злоупотребления властью.
6 марта Министерство обороны назначило Жумадилова на должность директора ГП «Агентства оборонных закупок», он покинул должность директора «Государственного оператора тыла».
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