Італійці інвестують €12 млн у завод в індустріальному парку «Біла Церква». Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Деталі

11 липня у Римі індустріальний парк «Біла Церква» підписав договір з «Гуалапак Україна», дочірньою компанією італійської GUALA PACK S.P.A., щодо будівництва промислового комплексу площею 10 000 кв. м.

У нові приміщення буде релоковано завод із Сум, який частково перезапущено на орендованих площах у Тернопільській області. Завод виробляє упаковку для харчової промисловості та налічує близько 300 працівників із середньою зарплатою 30 000 грн.

Будівництво та підведення інженерних мереж у Білій Церкві триватиме близько 12 місяців. Усі будівлі зводитимуться з нуля з урахуванням потреб компанії. Обсяг інвестицій становить €12 млн.

Контекст

Індустріальний парк «Біла Церква» має 19 резидентів. Раніше фінська компанія Peikko Group Corporation запустила на території парку завод із виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій.

У січні Україна досягла позначки у 100 зареєстрованих індустріальних парків, повідомило Міністерство економіки. У 2024 році до реєстру додали 31 парк – найбільше за період війни. Для порівняння: у 2022 році було створено лише вісім парків, а у 2023-му – 13.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, у березні 2025 року переробна промисловість забезпечувала 10,3% ВВП України. Мінекономіки прогнозує, що завдяки розвитку індустріальних парків цей показник може подвоїтися протягом наступного десятиліття.

За оцінками міністерства, кожен гектар індустріального парку створює до 50 робочих місць. Одна гривня державних інвестицій у парки приваблює 5-6 грн приватного капіталу. Крім того, кожен долар приватних інвестицій генерує $19 податків і зборів за п’ять років.