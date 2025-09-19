Вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, локалізують виробництво своєї продукції в Україні. Про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль. Для них діють податкові пільги та спрощення митних процедур.

Деталі

Україна пропонує партнерам різні моделі співпраці, зокрема й «данську модель», Build with Ukraine/Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська.

Аби мінімізувати ризики для інвесторів уряд створює Defence City – спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України, зазначив Шмигаль. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги.

Контекст

Заяви адміністрації Дональда Трампа про можливе скорочення військової присутності США в Європі та перегляд гарантій безпеки змусили ЄС активніше працювати над власною обороноздатністю. Це стало поштовхом до розробки ініціатив, спрямованих на автономію від США у питаннях безпеки.

Хоча НАТО залишається основою колективної оборони, у ЄС усвідомлюють, що співпраці з Альянсом може бути недостатньо для протистояння новим викликам. Це підштовхує до створення власного «Європейського оборонного союзу» та посилення оборонної промисловості.

Виробничі потужності європейських оборонних підприємств зростають утричі швидше, ніж у мирний час, охоплюючи понад 7 млн кв. м нових заводів та інфраструктури. Це найбільше розширення військової промисловості Європи з часів Холодної війни.

У 2024 році виробничий потенціал ВПК України зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою Сили оборони.

У рамках співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024 році Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн. Детальніше про те, які види озброєння закуповуються, як Україні вдалося переконати партнерів підтримати цю модель і які країни готові долучитися до ініціативи, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.