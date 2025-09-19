Вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, локалізують виробництво своєї продукції в Україні. Про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль. Для них діють податкові пільги та спрощення митних процедур.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Україна пропонує партнерам різні моделі співпраці, зокрема й «данську модель», Build with Ukraine/Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська.
- Аби мінімізувати ризики для інвесторів уряд створює Defence City – спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України, зазначив Шмигаль. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги.
Контекст
Заяви адміністрації Дональда Трампа про можливе скорочення військової присутності США в Європі та перегляд гарантій безпеки змусили ЄС активніше працювати над власною обороноздатністю. Це стало поштовхом до розробки ініціатив, спрямованих на автономію від США у питаннях безпеки.
Хоча НАТО залишається основою колективної оборони, у ЄС усвідомлюють, що співпраці з Альянсом може бути недостатньо для протистояння новим викликам. Це підштовхує до створення власного «Європейського оборонного союзу» та посилення оборонної промисловості.
Виробничі потужності європейських оборонних підприємств зростають утричі швидше, ніж у мирний час, охоплюючи понад 7 млн кв. м нових заводів та інфраструктури. Це найбільше розширення військової промисловості Європи з часів Холодної війни.
У 2024 році виробничий потенціал ВПК України зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою Сили оборони.
У рамках співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024 році Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн. Детальніше про те, які види озброєння закуповуються, як Україні вдалося переконати партнерів підтримати цю модель і які країни готові долучитися до ініціативи, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.