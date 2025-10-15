Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) дозволила спеціальне досудове розслідування стосовно бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про хабар голові Верховного суду. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

Деталі

Апеляція ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та скасувала ухвалу першої інстанції, яка відмовилась надати такий дозвіл.

На початку вересня слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні цього клопотання через його передчасність, адже в Апеляційному суді Парижа 1 жовтня мало розглядатися питання щодо екстрадиції Костянтина Жеваго.

15 жовтня у судовому засіданні стало відомо, що 1 жовтня засідання в Парижі не відбулося, а наступна дата розгляду поки невідома.

Такий дозвіл надає можливість САП заочно завершити розслідування у справі і в майбутньому скерувати її до ВАКС.

Контекст

У травні 2023-го НАБУ й САП заявили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді. Повідомлялося про затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні хабаря у майже $3 млн.

16 травня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що судді Верховного суду отримали хабар за ухвалення рішення на користь власника групи «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Сам бізнесмен відкинув свою причетність до корупції у Верховному Суді.

У серпні 2023-го НАБУ і САП повідомили Жеваго про підозру. Слідчі стверджують, що аби не допустити втрату акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, на початку березня Жеваго нібито вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня–квітня він, за версією слідства, передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – суддям Верховного Суду, решта – за посередницькі послуги). У листопаді 2024 року ВАКС заочно арештував бізнесмена.