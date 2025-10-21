Група продуктових ІТ-компаній Vchasno Group інвестувала у Hippo.uz — узбекистанську платформу для автоматизації бізнес-процесів, що об’єднує електронний документообіг, автоматизацію роботи складу та обмін даними між постачальниками й ритейлом. Про це йдеться у пресрелізі компанії.