Група продуктових ІТ-компаній Vchasno Group інвестувала у Hippo.uz — узбекистанську платформу для автоматизації бізнес-процесів, що об’єднує електронний документообіг, автоматизацію роботи складу та обмін даними між постачальниками й ритейлом. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Ключові факти
- Сума угоди становить $1 млн. Кошти підуть на масштабування бізнесу, запуск нових продуктів і функцій та розширення клієнтської бази узбекистанського Hippo.uz.
- «Ми вивчали різні ринки й дійшли висновку, що Узбекистан демонструє стрімке зростання в категорії цифрових бізнес-сервісів, — цитується у пресрелізі співзасновник та CEO Vchasno Group Микола Палієнко. — Ми інвестуємо в Hippo, бо бачимо сильну команду, потрібні ринку продукти й здатність стати локальним лідером за допомогою нашого досвіду і ресурсів».
- Hippo.uz — це екосистема сервісів для малого та середнього бізнесу, у яку входить чотири ключові модулі: система електронного документообігу, електронний обмін замовленнями, касова система для роздрібної торгівлі та опту, управління складом.
- Проєкт заснували Ільхом Махмудов та Мухтар Салаєв у 2021-му. «Завдяки підтримці партнерів з України ми зможемо запропонувати комплексні рішення для ритейлу та пришвидшити розвиток у регіонах Узбекистану», — цитується Махмудов.
