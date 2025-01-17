Байден вирішив не забороняти TikTok у США, долю соцмережі вирішуватиме Трамп – AP

Президент США Джо Байден ухвалив рішення не вводити заборону на TikTok в США, передавши це питання Дональду Трампу. Про це 17 січня написало Associated Press з посиланням на неназваного чиновника. Байден залишив розвʼязання проблеми для Трампа, враховуючи його обіцянку зберегти доступність платформи на американському ринку, пише видання.

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Це рішення стало наслідком ухваленого минулого року законодавства, яке зобовʼязувало материнську компанію TikTok, ByteDance, продати свою частку до 19 січня. Однак, оскільки Трамп нещодавно заявив, що має намір зберегти TikTok в США, адміністрація Байдена вирішила не вводити обмеження, залишивши остаточне рішення на розсуд нового президента.

Колишній прихильник заборони TikTok, Трамп, змінив свою позицію і пообіцяв не блокувати додаток, хоча його перехідна команда поки не розкрила стратегії збереження доступу до TikTok в країні. Наразі є можливість продовження терміну заборони, якщо вдасться укласти прийнятну угоду.

Лідер демократичної меншості Сенату Чак Шумер закликав Байдена до продовження заборони на TikTok, зазначивши, що для знайдення американського покупця для компанії потрібно більше часу. Водночас ініціатива демократичних законодавців щодо відтермінування заборони була заблокована на цьому тижні.

Контекст

Раніше законодавство, яке пропонує поділ або заборону TikTok через загрози національній безпеці, здобуло підтримку адміністрації Джо Байдена. Міністерство юстиції США зазначило, що додаток може стати інструментом пропаганди та шпигунства на користь китайської влади. Закон був ухвалений Конгресом за двопартійної підтримки.

Юристи TikTok стверджують, що цей закон порушує права на свободу слова, гарантовані Першою поправкою до Конституції. Більшість суддів Верховного суду вважають, що питання безпеки має переважити свободу слова, хоча офіційне рішення ще не ухвалено.

У квітні Ілон Маск висловив думку, що TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо це принесло б вигоду платформі X. «Це суперечило б принципам свободи слова», – написав він на X.

16 грудня генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу зустрівся з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. TikTok сподівається, що новий президент знайде спосіб уникнути заборони платформи в США. Трамп заявив, що його адміністрація шукає шляхи для помʼякшення обмежень.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, виступав за відстрочку заборони TikTok, яка повинна набути чинності 19 січня, щоб мати час для переговорів.