Відкриття Чорного моря знизить вартість пального в Україні – власник UPG

У разі відкриття Чорного моря для торгових суден вартість пального на українському ринку може знизитися на суму від двох до трьох гривень за літр. Про це розповів власник мережі заправок UPG Володимир Петренко в інтервʼю LIGA.net .

Деталі

Ринок пального в Україні повністю зміниться, якщо Чорне море буде відкрите для судноплавства, вважає Петренко.

Обсяги пального, що поставляються з польського напрямку, зменшаться приблизно на 40%, прогнозує підприємець.

«Я думаю, це знизить вартість пального в Україні від двох до трьох гривень на літрі», – вважає Петренко.

З 1 травня запрацює ще один фактор зниження цін пального, вважає бізнесмен – почне діяти норма закону про обов’язкове додавання біоетанолу.

Тонна біоетанолу коштує €467, тонна бензину – €1200. «Ось на цю різницю пальне мало б знизитись у ціні», – вважає Петренко.

Контекст

США досягли домовленостей з Україною та Росією щодо безпеки судноплавства та відмови від застосування сили в Чорному морі, повідомляється в заявах після переговорів 23–24 березня в Ер-Ріяді.

Білий дім заявив, що США сприятимуть поверненню Росії на світовий ринок сільгосппродукції та добрив.

У Кремлі зазначили, що перемир’я в Чорному морі можливе лише після зняття санкцій із Россельхозбанку, інших фінансових установ, пов’язаних із торгівлею продовольством і добривами, а також із російських суден.

Угода передбачає скасування обмежень на торговельне фінансування, санкцій із виробників та експортерів продовольства (включно з рибою) і добрив, а також усунення бар’єрів для страхових компаній, що обслуговують ці перевезення.