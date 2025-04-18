Открытие Черного моря снизит стоимость горючего в Украине – владелец UPG

В случае открытия Черного моря для торговых судов стоимость горючего на украинском рынке может снизиться на сумму от двух до трех гривен за литр. Об этом рассказал владелец сети заправок UPG Владимир Петренко в интервью LIGA.net .

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Рынок горючего в Украине полностью изменится, если Черное море будет открыто для судоходства, считает Петренко.

Объемы топлива, поставляемые с польского направления, снизятся примерно на 40%, прогнозирует предприниматель.

«Я думаю, это снизит стоимость горючего в Украине от двух до трех гривен на литре», – считает Петренко.

С 1 мая заработает еще один фактор снижения цен горючего, считает бизнесмен – начнет действовать норма закона об обязательном добавлении биоэтанола.

Тона биоэтанола стоит €467, тонна бензина – €1200. «Вот на эту разницу горючее должно снизиться в цене», – считает Петренко.

Контекст

США достигли договоренностей с Украиной и Россией относительно безопасности судоходства и отказа от применения силы в Черном море, сообщается в заявлениях после переговоров 23–24 марта в Эр-Рияде.

Белый дом заявил, что США будут способствовать возвращению России на мировой рынок сельхозпродукции и удобрений.

В Кремле отметили, что перемирие в Черном море возможно только после снятия санкций с Россельхозбанка, других финансовых учреждений, связанных с торговлей продовольствием и удобрениями, а также с российских судов.

Соглашение предусматривает отмену ограничений на торговое финансирование, санкций с производителей и экспортеров продовольствия (включая рыбу) и удобрений, а также устранение барьеров для страховых компаний, обслуживающих эти перевозки.