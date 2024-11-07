Визнання поразки і нова боротьба. Головне із промови віце-президентки Камали Гарріс після виборів

Віце-президент Камала Гарріс визнала поразку на президентських виборах 2024 року і взяла на себе зобовʼязання мирної передачі влади, пише CNN . Демократка пообіцяла продовжити боротьбу за права жінок і проти насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

Ключові факти

«Сьогодні вранці я розмовляла із обраним президентом (Дональдом) Трампом та привітала його з перемогою. Я також сказала йому, що ми допоможемо йому та його команді з переходом і що ми займемося мирною передачею влади», — сказала вона у своєму виступі в Університеті Говарда.

Гарріс зробила те, що її опонент відмовився зробити після виборів 2020 року: визнала їхні результати.

«Основний принцип американської демократії полягає в тому, що коли ми програємо вибори, ми приймаємо результати… «Я знаю, що люди зараз відчувають та переживають цілий спектр емоцій. Я розумію. Але ми маємо прийняти результати цих виборів, — сказала вона.

Віце-президент закликала прихильників «засукати рукави» у відповідь на результати виборів.

«Не впадайте у відчай. Нині не час опускати руки. Зараз час засукати рукави. Зараз час організуватися, мобілізуватися та залишатися залученими до свободи, справедливості та майбутнього, яке, як ми всі знаємо, ми можемо побудувати разом», — сказала вона у своєму 12-хвилинному виступі.

Гарріс пообіцяла продовжити боротьбу за права жінок і проти насильства із застосуванням вогнепальної зброї, а також «боротися за гідність, на яку заслуговують усі люди».

Її напарник, губернатор Міннесоти Тім Волз, також був присутній під час промови.

За словами джерела, перед промовою Гарріс офіційно визнала свою поразку в гонці, привітавши Трампа у телефонній розмові, яка тривала лише кілька хвилин.

Контекст

Дональд Трамп стане другим експрезидентом США, який повернеться до Білого дому після поразки, зазначив CNN. Трамп виграв вибори у 2016 році, але програв у 2020-му. До нього цей шлях пройшов Гровер Клівленд: він брав участь у трьох кампаніях поспіль у 1884-му, 1888-му і 1892-му роках, але переміг 1884-го і 1892-го.

Світові лідери вже привітали Трампа з перемогою. Зокрема, президент Володимир Зеленський привітав у X республіканця Дональда Трампа з обранням на посаду президента США. Український лідер сподівається, що Трамп сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.