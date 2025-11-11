Американський інвестор і філантроп Воррен Баффет заявив, що «йде в тінь» – завершує публічну діяльність як головний виконавчий директор Berkshire Hathaway і припиняє писати свої щорічні листи акціонерам. Про це він повідомив у зверненні, оприлюдненому 10 листопада, яке цитує Bloomberg .

Деталі

У листі Баффет повідомив, що передає управління компанією своєму заступнику Грегу Ейбелу, але залишиться на посаді голови ради директорів. «Я не можу уявити жодного CEO, консультанта, академіка чи політика, якого б я обрав замість Грега, щоб він керував вашими й моїми заощадженнями», – написав Баффет.

Він також оголосив про нову хвилю благодійних пожертв на суму понад $1,3 млрд, які отримає чотири сімейні фонди: фонда імені Сьюзан Томпсон Баффет, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation та NoVo Foundation.

«Хоч я рухаюся повільніше і читаю з більшими труднощами, я щодня на роботі, де поруч чудові люди. Часом мені трапляються корисні ідеї або цікаві пропозиції. Через розмір Berkshire і рівень ринку таких ідей небагато – але вони є», – написав він.

Баффет пояснив, що хоче прискорити передачу статків своїм дітям – Сьюзі, Говарду та Пітеру, які вже очолюють власні благодійні фонди. «Усі троє мають зрілість, розум, енергію та інстинкти, щоб розпоряджатися великим капіталом. Вони також матимуть перевагу бути живими, коли мене вже не буде», – зазначив мільярдер.

Попри відхід від публічної діяльності, Баффет зберігатиме «значну кількість» акцій класу A, поки акціонери не відчують такого ж рівня довіри до Ейбела, як до нього та Чарлі Манґера. «Цей рівень впевненості не забере багато часу. Мої діти й рада директорів уже на 100% підтримують Грега», – наголосив він.

У межах пожертви Баффет конвертує 1800 акцій Berkshire Hathaway класу A у 2,7 млн акцій класу B, після чого передасть їх сімейним фондам.

З 2006 року Баффет пожертвував десятки мільярдів доларів, зокрема до фонду Білла і Мелінди Гейтс, а також заснував The Giving Pledge – ініціативу, яка заохочує мільярдерів віддавати більшу частину своїх статків на благодійність.

Контекст

Воррен Баффет, відомий як «Оракул з Омахи», є одним із найуспішніших інвесторів усіх часів. Баффет управляє Berkshire Hathaway, якій належать десятки компаній, включаючи страхову компанію Geico, виробника батарейок Duracell та мережу ресторанів Dairy Queen.

Баффет відомий тим, що заробляє під час криз. «Ловити рибу в каламутній воді» – це класична стратегія Баффета. На думку економістів, Баффет здатний передбачити настання неспокійної економічної ситуації, якою скористається. Він заробляє, кредитуючи та рятуючи проблемні фінансові установи, і чекає економічних потрясінь і стресів.

Він пообіцяв пожертвувати понад 99% свого багатства. На даний момент він пожертвував близько $60 млрд, переважно через Фонд Гейтса та фонди своїх дітей. У 2010 році він та Білл Гейтс запустили кампанію Giving Pledge, закликавши інших мільярдерів взяти на себе зобовʼязання пожертвувати не менше половини свого статку на благодійність.