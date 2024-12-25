«Підприємці 2024 року». Співвласники «Аврори» Лев Жиденко і Тарас Панасенко – про досягнення, команду і плани на 2025-й. Бліц-інтервʼю

Мережа мультимаркетів «Аврора» планує інвестувати близько $100 млн та розвивати нові ринки у 2025 році. Про це Лев Жиденко і Тарас Панасенко розповіли Forbes Ukraine в кулуарах премії «Підприємець року». Що допомогло їм досягти успіху?

Переможцями премії «Підприємець року», за версією Forbes Ukraine, стали Лев Жиденко і Тарас Панасенко – співзасновники «Аврора Мультимаркет». Вони володіють другою за кількістю точок роздрібною мережею в Україні – 1545 магазинів. Під час повномасштабної війни відкрили понад 850 нових точок, 283 магазини – у 2024 році.

Компанія розпочала міжнародну експансію, відкривши 22 магазини та розподільчий центр у Румунії. «Аврора» запустила власну e-commerce платформу Avrora.ua, працює над мобільним застосунком, інвестувала у великий логістичний комплекс під Києвом, який планує відновити до 2026 року.

У першому півріччі 2024-го її виторг зріс на 46,7%, до 16,9 млрд грн. «Аврора» підтримує українських постачальників – 25 компаній вийшли на ринок Румунії з її допомогою.

Бесіду скорочено і відредаговано для зрозумілості.

Лев Жиденко: «Завжди можна зробити щось краще»

Що було найважливішим рішенням, яке ви прийняли цього року?

Найважливішим і одночасно найскладнішим рішенням було перезавантаження нашої команди у Румунії. Не просто перезавантаження, а зміна підходів, як саме з точки менеджменту ми це повинні робити.

Хто чи що надихає вас бути лідером?

Мене надихають люди, як змінили свою роль з цивільної діяльності і стали лідерами на фронті.

Яка звичка чи принцип допомагає залишатися продуктивним?

Не хочу повертатися в часи, коли мені доводилося важко працювати, саджати картоплю. Оце небажання повернутися в той час, допомагає мені і мотивує.

Як би ви описали вашу команду трьома словами?

Гарна взаємодія людей.

Який професійний виклик вас найбільше загартував?

Десь шість-сім років тому я зрозумів, що знань про лідерство та менеджмент недостатньо для викликів, які були на той момент. Почав шукати щось інше, що робить компанії успішними. Завжди можна зробити щось краще.

Яка риса характеру найважливіша для підприємця?

Спілкуюся з багатьма підприємцями і зрозумів, що це різні люди. І цим різним людям досягти лідерства допомогли різні риси характеру. Але виділив б – служіння інтересам клієнту. Різні підприємці це роблять по-різному.

Як ви бачите розвиток «Аврори» через п’ять років?

Перш за все, «Аврора» буде розвиватися, щоб стати платформою для зростання людей

Як вдалося побудувати ефективне партнерство?

Це був пошук форми, у якій всім комфортно. Фундамент – це спільні цінності, проактивність, довіра і співпраця над партнерством.

Що для вас премія «Підприємець року»?

Це спосіб донести свої ідеї до інших. Дуже б хотів, щоб наша країна була країною успішних підприємців.

Щоб ви загадали собі під ялинку?

Щоб ми всі навколо були добрішими один до одного.

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Тарас Панасенко: «Будемо інвестувати близько $100 млн у економіку України»

Чи ви очікували, що станете переможцем премії «Підприємець року»?

Коли ти поруч з такими великими і крутими компаніями, розумієш, що твій шанс отримати нагороду – 20%. Я був щиро шокований і здивований результатом. Минулого року ми отримали нагороду «Прорив року», тоді була думка: це круте досягнення, але ж як важко тримати темп! Нагорода – це підтвердження того, що можна і треба бути в такому динамічному стані. І це велика відповідальність.

Що стало для вас головними досягненнями року?

2024-й рік був для нас відмінним. По перше, він був дуже важким, бо змінилася динаміка на фронті. І ми всіляко підтримувала і підтримуємо Сили Оборони. Наприклад, нам довелося евакуювати 12 магазинів на прифронтових територіях. По-друге, почали активну експансію за кордоном. До кінця року досягнемо цифри у 31 магазин у Румунії. Це важко, бо потрібно в режимі стартапу адаптувати продукт на іноземному ринку. Ще важче – створювати компетенцію всередині компанії, як адаптувати бізнес на міжнародному ринку.

Як би ви описали вашу команду трьома словами?

Мрійники. Сміливі. Рішучі.

А ваше партнерство з Левом Жиденком?

Найкраще, що може статися у житті у підприємця – знайти такого партнера, з яким вже більше 14-ти років, ми будуємо разом бізнес і спираємося на сильні сторони один одного.

Що плануєте на 2025-й рік?

Ми будемо інвестувати близько $100 млн у економіку України та розвивати нові ринки.

Які закордонні ринки ви станом на зараз вважаєте недосяжними?

Немає недосяжних ринків, є розуміння, як його досягти. У мене немає мрії відкритися у Нью-Йорку, але стати конкурентними в США – це те, що я хотів би здійснити за своє життя.

Що ви б сказали собі у майбутньому?

Не втрачай себе. Довіряй своєму серцю. Те, що може здаватися тобі слабкостями – твої сильні сторони.

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