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13% стойкости. Шесть историй прифронтовых бизнесов, продолжающих работать дома и в релокации

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes
Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

7 хв читання

релокація, бізнес під час війни /Facebook

Производственный цех D Light Фото Facebook

Три года малый бизнес демонстрирует стойкость, научившись работать в условиях войны без правил. Кто-то релоцировался, некоторые запускают новые бизнесы в десятках километров от фронта. Как для предпринимателей прошли три года большого вторжения?

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13%, или 180 000 компаний – именно столько украинских бизнесов зарегистрировано на прифронтовых территориях на конец 2024 года, по данным аналитического сервиса Opendatabot.

Как их бизнес выстоял в течение трех лет войны? Forbes собрал кейсы предпринимателей, которые релоцировались или продолжают работать на прифронтовых территориях.

Mad: запорожское производство одежды без работников

Бренд спортивной одежды Mad появился в 2015 году. Производство площадью 500 кв. м расположено в Запорожье. 24 февраля 2024-го на двери учреждения повесили большой амбарный замок, вспоминает совладелец Дмитрий Дубинов, 34.

Еще утром казалось, что все как всегда, кроме очередей на АЗС. К обеду стало ясно – Запорожье готовилось к осаде», – рассказывает предприниматель.

Через три дня производство снова открыли. Среди товаров бренда был жилет-утяжелитель, созданный на основе американского штурмового бронежилета. Владельцы рассудили, что он нужен украинским военным.

релокация, бизнес во время войны

Жилет-утяжелитель Mad

Впрочем, шить его было некому. «После ночных обстрелов каждое утро на работу не выходило два-три человека. Было не до трудовых договоров, люди увольнялись через сообщения в мессенджерах», – рассказывает Дубинов. Так, в 2022 году компания потеряла 80% сотрудников и 70% оборота.

Выжить помогла экспансия. Чтобы компенсировать дефицит кадров, компания закупила современное автоматизированное оборудование за счет государственной грантовой программы. Это позволило увеличить производительность на 40% и нарастить объем производства.

В 2025 году работников на производстве все еще не хватает. Компания смогла выйти лишь на 60% от довоенного оборота в 5,2 млн грн, однако уже начала поставлять изделия в Европу, США, Канаду и Австралию.

«Пока это небольшие партии или даже единичные заказы, но для нас это самостоятельно проложенный «Шелковый путь», – говорит Дубинов.

AncientSmithy: стал наемным работником, чтобы удержать бизнес

AncientSmithy из Бучи восемь лет производит кузнечные изделия с карвингом, продавая их через eBay, Etsy и Amazon. 95% заказов приходится на США, где расположено юрлицо компании, рассказывает владелец Михаил Пересунько. К началу большого вторжения компания отправила по миру около 2000 декорированных топоров и молотов, отмечает он. Цены – $150-500, говорится на сайте компании.

25 февраля 2022 года производство и офис компании оказались в оккупации. AncientSmithy тогда впервые подготовила партию изделий к отправке морем, так что 60% запасов застряли на складах логистических компаний в Борисполе, вспоминает предприниматель. «Все средства компании были в продукции – около $100 000. Покупатели начали интересоваться, живы ли мы, и между прочим интересовались судьбой своих заказов», – отмечает Пересунько.

релокация, бизнес во время войны

Производство молотков и топоров AncientSmithy

До основания бизнеса в 2016-м Пересунько работал в сфере IТ, после деоккупации Бучи и возвращения сотрудников пришлось возвращаться в эту сферу, чтобы возобновить бизнес. «Снова стал наемным работником, чтобы иметь за что удерживать команду», – признает предприниматель.

Массовые заказы возобновились летом благодаря публикации на онлайн-форуме, где американские фанаты карвинга разместили отзыв об изделиях AncientSmithy. «2022 год закрыли с небольшим плюсом в продажах по отношению к предыдущему году. За три года выросли по выручке на 20%», – говорит Пересунько. В 2024-м компания продала топоров и молотов на 20 млн грн, добавляет он.

Print Херсон: «Подумайте трижды, прежде чем возвращаться»

Девять месяцев херсонская предприниматель Юлия Рощенко провела в Яремче, когда ее родной город и бизнес (два полиграфических центра) находились в оккупации. Раньше больше заказов приходилось на печать рекламы для бизнеса и сувенирную продукцию, полиграфии в Херсоне и Чернобаевке приносили в среднем по 300 000 грн дохода в месяц.

Возвращаясь в освобожденный город в конце 2022 года, Рощенко с семьей не планировала возобновлять дело. «Не хотели оставаться с ребёнком под обстрелами. Только уладить дела и вывезти остатки техники», – рассказывает предприниматель. После приезда владелица полиграфии начала получать обращение от местных – кому-то нужна была цифровая печать, кому-то – сделать ксерокопию или заламинировать документы.

релокация, бизнес во время войны

Владелец полиграфии Print Херсон Юлия Рощенко

Предприниматель подалась на государственный грант в 250 000 грн и приложила около миллиона гривен собственных средств, чтобы восстановить утраченную за время оккупации технику. «Остаться вести бизнес было самым безумным решением. Людям в похожей ситуации я бы советовала трижды подумать», – говорит предприниматель.

Доход сократился втрое с 2021-го, среди клиентов почти нет молодежи и бизнеса. «Раньше печать тысячи визиток заказывали три-четыре клиента в день. Сейчас такой тираж в лучшем случае печатаем дважды в неделю, – объясняет она.

Бизнес продолжает работать на грани. В 2024 году недалеко от полиграфии в Херсоне произошло попадание КАБ, в ноябре был обстрел вблизи локации в Чернобаевке. «Работницы получили эмоциональный срыв и отказались выходить на следующий день. Вернулись к работе только через два месяца, все это время точка не работала», – говорит Рощенко.

Vector мебель: утраченная мечта в Мариуполе

До полномасштабного вторжения Наталья и Максим Вороновские шесть лет производили мебель по заказу в Мариуполе. В январе 2022-го открыли там собственную студию площадью 60 кв. м, планировали создавать комплексные дизайн-проекты. В запуск вложили около миллиона гривен, взятых в кредит.

«Не верили, что война начнется. Мы тогда только открылись, запланировали встречи с клиентами, интервью на радио», – вспоминает Вороновская, 45. Для супругов – это была воплощенная мечта, которую они потеряли. Студия находилась рядом с Мариупольским драмтеатром. Предприниматель связывалась с владельцем помещения, чтобы узнать его судьбу. В ответ – получила видео с разграбленным и изуродованным зданием.

Ни оборудования, ни образцов продукции вывезти не успели. Ждали, возможно, что-нибудь решится, а потом стало поздно. Так что в Запорожье, куда супруги уехали, пришлось начинать все заново.

В 2022-м супруги открыли там новое производство мебели и вдвое меньшую по площади студию. Помогли грантовая программа и то, что ранее обрели клиентов из Запорожья и Днепра, рассказывает Вороновская. Впрочем, к довоенным оборотам даже не приблизились, говорит предприниматель, не уточняя цифры.

«Людям не до мебели и ремонтов», – заключает она. Вдобавок, чтобы дополнительно себя занять, Вороновская в 2023 году запустила бизнес по изготовлению свечей – Candle Design. Хотелось дарить тепло и создавать уют, комментирует предприниматель. Вместе с ней работают еще два менеджера, бизнес удается развивать: в сезон оборот достигает 250 000 грн.

релокация, бизнес во время войны

Наталья Вороновская со свечой собственного производства

О еще одной релокации супруги не задумываются. «Мы туда столько вложили, что можно было бы купить авто. Я хожу пешком, но с надеждой на будущее», – говорит Вороновская.

D Light: масштабироваться, несмотря на падение рынка

«В гривне вернулись к довоенному уровню. Во всем остальном – нет», – уверяет основатель предприятия D Light Дмитрий Ляшенко. С 2003-го он производил в Дергачах Харьковской области погрузочные краны для сельского и лесного хозяйства. 2021 год компания закрыла с выручкой 300 млн грн, по данным YouControl.

Большое вторжение D Light встретил с новым цехом для производства прицепов в Дергачах, для которого компания взяла кредит в $1 млн и получила заказ на два месяца вперед. «Первые полгода были самыми сложными – пытались поддержать выехавших или оказавшихся в оккупации сотрудников. Выбирали, куда перевезти производство и как выполнить обязательства перед партнерами», – вспоминает Ляшенко.

Новое место для бизнеса нашел в Кременчуге, релокация продолжалась в мае–июне 2022-го. «В сентябре начали отправлять заказы и одновременно рассчитывались с поставщиками запчастей. Некоторые партнеры подали на нас в суд за просрочку», – отмечает предприниматель. На два года банк создал льготные условия возврата кредита, новые средства удалось получать по программе 5-7-9, говорит он.

релокация, бизнес во время войны, ООО Д Лайт

Продукция D Light

Как бизнес держится на новом месте в продолжение трех лет? Команда сократилась в полтора раза, производство вместо двух смен работает в одну, рассказывает Ляшенко. Часть сотрудников работает на подразделении компании в Харькове, помещение в Дергачах пострадало от трех прилетов. «Этот актив сейчас ничего не стоит», – уверяет предприниматель.

Выручка D Light в прошлом году составила 320 млн грн, свидетельствуют данные YouControl. «Ранее 40% продаж приходилось на экспорт, значительная часть – на частные компании в агросекторе. Сейчас этот рынок просел и большинство составляют заказы госкомпаний», – говорит Ляшенко. Риск видит в том, что государство в 2025 году будет направлять больше расходов из гражданской в ​​военную сферу. Несмотря на это, предприниматель приступил к строительству нового завода. «Наверное, сейчас это самое безумное решение», – говорит Ляшенко.

Groot: продавать кофе до самой ночи

Прилетело рядом 25 сентября, в 15.40. Кофейню Groot защитил соседний дом, принявший основной удар, рассказывает предприниматель из Краматорска Юлия Гончарова.

Бизнес вместе с мужем-военным начали в 2024-м – хотелось создать в городе локацию с действительно вкусным кофе, говорит Гончарова. Для открытия супруги воспользовались государственным грантом для ветеранов – прописали бизнес-план кофейни-вагончика, которую можно перемещать. «Видимо, для стационарного заведения нам бы отказали в финансировании. Фронт проходил в нескольких десятках километров от нас», – рассказывает предприниматель. Кофейня приносит в среднем 180 000 грн месячного дохода, добавляет она.

релокация, бизнес во время войны

Юлия Гончарова с мужем

Ударная волна сентябрьского обстрела сорвала вывеску и разбила стеклянные банки с чаями и сиропами. Кофейню забрали с локации, чтобы обезопасить от повторного удара, и через полчаса вернули. В соседнем здании спасатели разбирали завалы и вытаскивали пострадавших. «Подошел военный и попросил эспрессо, чтобы набраться энергии и присоединиться к спасательным работам. Мы приготовили и выдали заказ через дверь, потому что все помещение было в стекле», – рассказывает Гончарова.

Поддержать Groot присоединились соседние предприниматели. Подруга Юлии, которая владеет кафе поблизости, поделилась посудой из собственных запасов.

Бизнес Гончаровой подстроился под ритм военных и работает до комендантского часа. «Сотрудники полиции относятся с пониманием – сами заезжают к нам перед ночным патрулированием», – рассказывает предприниматель. В то же время от посетителей военных узнает новости – чтобы мониторить приближение фронта и иметь время для перевозки кофейни.

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