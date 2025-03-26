Улитка, которая не останавливается. Производитель полезных сладостей Bob Snail вышел в США и Великобританию, а выручка за год выросла до 1,5 млрд грн. В чем секрет?

За 2024 год украинский производитель полезных сладостей Bob Snail увеличил число экспортных стран до 39 и нарастил выручку на 30%. На что компания сделала ставку, чтобы активно расти третий год?

«Все знают, что я веган, но у меня есть одно необычное пищевое пристрастие: я люблю улиток», – говорит певица Jerry Heil в TikTok-видео о сладости Bob Snail. Первый продукт бренда – фруктовый ролл «Равлик Боб» – появился на украинском рынке в январе 2016 года. В 2025-м у производителя 187 наименований продукции, шесть собственных магазинов в Украине, два в Польше и экспорт в 39 стран мира.

За последние три года совокупная выручка винницкой Bob Snail выросла в 2,5 раза. Прирост в 2024 году – свыше 30%, более чем 1,5 млрд грн выручки, по данным YouControl. «Компания инвестировала миллионы гривен в расширение производства, модернизацию оборудования и увеличение мощностей», – говорится в ответе пресс-службы Bob Snail Forbes без уточнения конкретных сумм.