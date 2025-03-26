Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

Равлик, який не зупиняється. Виробник корисних солодощів Bob Snail вийшов у США і Велику Британію, а виторг за рік зріс до 1,5 млрд грн. У чому секрет?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

5 хв читання

Bob Snail /надано пресслужбою

Магазин Bob Snail в Івано-Франківську. Фото надано пресслужбою

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:39 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:39

За 2024 рік український виробник корисних солодощів Bob Snail збільшив кількість експортних країн до 39 і наростив виторг на 30%. На що компанія зробила ставку, щоб активно зростати третій рік поспіль?

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

«Усі знають, що я веган, але у мене є одна незвична харчова пристрасть: я люблю равликів», – каже співачка Jerry Heil у TikTok-відео про солодощі Bob Snail. Перший продукт бренду – фруктовий рол «Равлик Боб» – зʼявився на українському ринку у січні 2016 року. У 2025-му у виробника 187 найменувань продукції, шість власних магазинів в Україні, два у Польщі і експорт до 39 країн світу. 

За останні три роки сукупний виторг вінницької Bob Snail зріс у 2,5 раза. Приріст у 2024 році – понад 30%, більш як 1,5 млрд грн виторгу, за даними YouControl. «Компанія інвестувала мільйони гривень у розширення виробництва, модернізацію обладнання та збільшення потужностей», – ідеться у відповіді пресслужби Bob Snail Forbes без уточнення конкретних сум. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні