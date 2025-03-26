Равлик, який не зупиняється. Виробник корисних солодощів Bob Snail вийшов у США і Велику Британію, а виторг за рік зріс до 1,5 млрд грн. У чому секрет?

За 2024 рік український виробник корисних солодощів Bob Snail збільшив кількість експортних країн до 39 і наростив виторг на 30%. На що компанія зробила ставку, щоб активно зростати третій рік поспіль?

«Усі знають, що я веган, але у мене є одна незвична харчова пристрасть: я люблю равликів», – каже співачка Jerry Heil у TikTok-відео про солодощі Bob Snail. Перший продукт бренду – фруктовий рол «Равлик Боб» – зʼявився на українському ринку у січні 2016 року. У 2025-му у виробника 187 найменувань продукції, шість власних магазинів в Україні, два у Польщі і експорт до 39 країн світу.

За останні три роки сукупний виторг вінницької Bob Snail зріс у 2,5 раза. Приріст у 2024 році – понад 30%, більш як 1,5 млрд грн виторгу, за даними YouControl. «Компанія інвестувала мільйони гривень у розширення виробництва, модернізацію обладнання та збільшення потужностей», – ідеться у відповіді пресслужби Bob Snail Forbes без уточнення конкретних сум.