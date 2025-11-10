Рынок украинской керамики представлен преимущественно малыми производителями, продающими свои изделия через соцсети, на ярмарках или сувенирных рынках. Как крафтовому мастеру превратить ремесло в бизнес?

В списке перспективных бизнесов Forbes Next, который за три года собрал 750 участников, всего трое – имеют в ассортименте керамические изделия. Это – производитель посуды, украшений и декора Gunia Project, бренд подарков Orner и производитель и дистрибьютор посуды «Мажура».

Gunia Project – один из самых заметных игроков рынка – бренд нарастил собственное производство керамики до более чем 2000 изделий ежемесячно и получил впечатляющее портфолио звездных клиентов: вещи Gunia есть у инфлюэнсерки Кайли Дженнер, первой леди Франции Бриджит Макрон и даже Папы Римского.