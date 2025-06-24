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Увеличиться в 50 раз. Мечта основателя Perla Helsa Дениса Сахарова – построить мировой бренд БАДов на $100 млн. Каков план?

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

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Денис Сахаров, засновник Perla Helsa. /надано Perla Helsa

Денис Сахаров, основатель Perla Helsa. Фото надано Perla Helsa

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Шесть лет тому назад Денис Сахаров запустил бизнес по производству БАДов под брендом Perla Helsa. Более конкурентный рынок вряд ли найти. Как ему удалось выжить в «красном океане», где заправляют глобальные бренды, и построить растущий миллионный бизнес на 100% в год?

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В 2013-м одолжил у отца $3000, заказал 1000 чехлов для телефонов из китайского Taobao и продавал их через соцсети, рассказывает о первом предпринимательском опыте основатель бренда Perla Helsa Денис Сахаров, 31. В прошлом году суммарная выручка Perla Helsa, которая производит и продает биологически активные добавки (БАДы) и витамины, вырос более чем вдвое и перевалил за $2 млн.

На 60 млн грн компания продает в Украине, на €500 000 – в ЕС. Не мало, учитывая, что рынок биодобавок – типичный «красный океан», где доминируют крупные мировые бренды типа Solgar и Now Foods.

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