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Шість років тому Денис Сахаров запустив бізнес із виробництва БАДів під брендом Perla Helsa. Більш конкурентний ринок годі й шукати. Як йому вдалося вижити у червоному океані, де заправляють глобальні бренди, і побудувати мільйонний бізнес, що зростає на 100% на рік?
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У 2013-му позичив у батька $3000, замовив 1000 чохлів для телефонів з китайського Taobao і продавав їх через соцмережі, розповідає про перший підприємницький досвід засновник бренду Perla Helsa Денис Сахаров, 31. Минулого року сумарний виторг Perla Helsa, що виготовляє та продає біологічно активні добавки (БАДи) і вітаміни, зріс більш ніж удвічі й перевалив за $2 млн.
На 60 млн грн компанія продає в Україні, на €500 000 — у ЄС. Не мало, враховуючи, що ринок біодобавок — типовий червоний океан, де домінують великі світові бренди на кшталт Solgar і Now Foods.
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