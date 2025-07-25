Компания Green Leaf Томаша Фиалы – производитель стевии и полезных сладостей – растет более чем на 50% ежегодно. Благодаря спросу на здоровую еду, компания расширяет в Украине производство и выходит на экспорт, стартует из Турции и США. Как инвестбанкир и один из крупнейших рантье Украины стал производителем healthy food?