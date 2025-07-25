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Компания Green Leaf Томаша Фиалы – производитель стевии и полезных сладостей – растет более чем на 50% ежегодно. Благодаря спросу на здоровую еду, компания расширяет в Украине производство и выходит на экспорт, стартует из Турции и США. Как инвестбанкир и один из крупнейших рантье Украины стал производителем healthy food?
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Продукция украинского производителя натуральных подсластителей и сладостей без сахара Green Leaf в 2025 году вышла на рынок США.
Green Leaf – один из бизнесов основателя инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалы. Компания выпускает 40 товаров без сахара, включая стевию, топинги, смеси для выпечки и напитков.
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