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Без сахара и глютена. Бренд натуральных подсластителей и сладостей Green Leaf вышел на рынок США. Сколько Томаш Фиала зарабатывает на желании людей правильно питаться

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

виробник стевії та health food Green Leaf /предоставлено пресс-службой

В 2024 году Green Leaf изготовил 300 т стевии и натуральных сладостей. Фото предоставлено пресс-службой

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Компания Green Leaf Томаша Фиалы – производитель стевии и полезных сладостей – растет более чем на 50% ежегодно. Благодаря спросу на здоровую еду, компания расширяет в Украине производство и выходит на экспорт, стартует из Турции и США. Как инвестбанкир и один из крупнейших рантье Украины стал производителем healthy food?

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Продукция украинского производителя натуральных подсластителей и сладостей без сахара Green Leaf в 2025 году вышла на рынок США.

Green Leaf – один из бизнесов основателя инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалы. Компания выпускает 40 товаров без сахара, включая стевию, топинги, смеси для выпечки и напитков.

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