Їжа на 21 млрд грн. Хто годує українську армію. Десять найбільших постачальників їжі для ЗСУ в другій половині 2024-го

У грудні 2023 року Міністерство оборони створило нову агенцію «Державний оператор тилу» (ДОТ). У її сфері відповідальності – закупка їжі, речей та пального для ЗСУ. На прохання Forbes Ukraine ДОТ склав список найбільших постачальників їжі для армії
На початку 2023 року, після скандалу з «яйцями по 17», Міністерство оборони запропонувало найбільшим українським ритейлерам долучитися до поставок їжі для армії. Домовитися не вдалося. Серед причин – непередбачуваність об’ємів замовлень і логістика, нарікали ритейлери.
Після створення «Державного оператору тилу» наприкінці 2023 року Міноборони зробило другу спробу залучити ритейлерів. Погодився лише один – співвласник мереж Eva та Varus Руслан Шостак. Для цього він створив окрему компанію «Ют Компані». Однак у червні 2024 року вона не змогла підтвердити фінансову спроможність, через що ДОТ відхилив її заявку на продовження постачання харчування ЗСУ на друге півріччя 2024 року.
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