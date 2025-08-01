В июле 2025 года Inter Media Group сокращает зарплаты и увольняет часть работников телеканала «Интер». Это не первая проблема медиагруппы – ранее начались задержки с платежами провайдера и уменьшение выручки. Что происходит?

Топ-менеджмент Inter Media Group Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского в середине июля 2025 года сообщил части команды о сокращении зарплат, а некоторым – об увольнении. Причина – в медиагруппе сложная ситуация с финансами, говорит сотрудник «Интера», согласившийся говорить с Forbes Ukraine на условиях анонимности.

«Интер» сокращает штат не впервые. За 2024 год количество сотрудников ключевого актива Inter Media Group уменьшилось со 179 человек до 130, свидетельствуют данные «Опендатабот». С 2021-го команда канала сократилась на 73,6%.