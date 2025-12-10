Достаточно ли профессионалов, чтобы удовлетворить спрос рынка? Главное из исследования комьюнити исследователей ИИ AI House.

За последний год количество ИИ-специалистов в Украине увеличилось на 5%, до 6100 человек, свидетельствует исследование профильного комьюнити AI House (некоммерческое объединение, основанное топами ряда украинских стартапов и исследователями ИИ). Более половины, или 53%, опрошенных AI House специалистов убеждены, что Украина станет региональным лидером отрасли.

Развитию сферы в Украине мешают война, нехватка вычислительных мощностей и данных, отмечают опрошенные. Еще одна весомая преграда – нехватка специалистов. 95% украинских айтишников в сфере ИИ трудоустроены, 3% мобилизованы. Каждый десятый имеет собственный стартап или бизнес в этой сфере.

«Специалистов по генеративному и агентному ИИ не хватает, – признает CEO IT-компании DevRain Александр Краковецкий, имеющий статус Microsoft AI MVP, который присваивается экспертам в ИИ. – Лучший способ изменить это – брать молодых специалистов, которые лучше работают с новыми технологиями, и обучать их».

20% специалистов находятся за пределами Украины, из которых 3% выехали за последний год. «Рыночный спрос не уменьшается. Отток имеющихся и потенциальных специалистов за границу ухудшает дефицит кадров», – говорится в отчете AI House.

Каким уровнем экспертизы в ИИ обладают украинские специалисты и какие главные проблемы рынка? Главное из исследования AI House «AI-таланты Украины: опыт, вызовы и видение будущего».

Портрет украинского ИИ-специалиста

С ИИ в Украине работают преимущественно мужчины. Женщины составляют 17% общей численности специалистов. 50% специалисток начали работу в этой сфере в течение последних трех лет, каждая шестая – за последний год.

Как попадают в эту сферу? Для 40% специалистов проекты с ИИ – первая работа. 50% пришли из других сфер. Больше всего свитчеров среди бывших разработчиков и специалистов по работе с данными. Каждый 20-й ИИ-специалист – из академических кругов.

Самая большая доля ИИ-специалистов сосредоточена в продуктовом IT-бизнесе.

Академическое образование не всегда открывает путь к построению карьеры напрямую в ИИ. 53% специалистов получали высшее образование прежде всего по касательным к IT специальностям (компьютерные науки, прикладная математика, инженерия ПО и т.д.). Однако большинство из них также дополнительно полагались на самообразование и курсы (78% и 63% соответственно).

Попасть в ИИ-сферу без университетского диплома – довольно реалистичный сценарий. 47% опрошенных начали работать после прохождения курсов или самообразования. Каждый седьмой трудоустроился исключительно благодаря самостоятельно полученным знаниям.

«Неформальным образованием и самообразованием занимаются и профильные специалисты, – утверждают авторы отчета. – Это может указывать на потребность талантов в постоянном развитии на фоне высокой динамичности сферы».

70% специалистов имеют уровень квалификации мидл и выше. Большинство айтишников в ИИ достигли этого уровня за первые три года работы. 38% стали сеньорами за первые 3–5 лет. При этом в ИИ работает в основном молодежь: 62% ИИ-специалистов моложе 30 лет, 70% специалистов уровней сеньор и лид имеют возраст до 35 лет.

Украинский опыт в ИИ: пробелы и болевые точки

Украинские айтишники в ИИ – прежде всего универсальные работники. Более 60% из них имеют опыт работы в каждом из доменов машинного обучения. Половина опрошенных – специалисты по науке о данных или инженеры машинного обучения.

Узкопрофильных специалистов из Украины гораздо меньше. К примеру, тех, кто работает с обработкой естественного языка (NLP), всего 9% от общего количества. В то же время 90% специалистов с опытом до трех лет начинали карьеру в ИИ именно с этого домена. «Он имеет низкий порог входа благодаря наличию готовых решений для работы», – отмечают в AI House.

20% украинских ИИ-специалистов сейчас находятся за рубежом, свидетельствуют данные из LinkedIn, проанализированные AI House. Самые популярные страны среди релокантов – США, Канада, Великобритания, Польша, Франция и другие страны Европы.

Среди украинских IT-специалистов преобладают эксперты по науке о данных и инженеры машинного обучения.

Треть выехавших до сих пор сотрудничают с украинским бизнесом, но 64% имеют зарубежных работодателей. «Критически не хватает глубоких профи, способных строить сложные системы. Таланты за рубежом чаще всего присоединяются к Big Tech» , – цитируется в исследовании ИИ-директор MacPaw Владимир Кубицкий.

Порог входа в ИИ снижается, и рынок насыщается специалистами начального уровня, свидетельствуют данные исследования. «Это положительная тенденция для масштаба – нам действительно нужна более широкая база ИИ-инженеров», – говорит Кубицкий.

Участники опроса указывают, что уровень подготовки среди новичков падает. «Возможность использовать готовые наработки уменьшает потребность в фундаментальных знаниях», – говорится в исследовании.

67% участников опроса признали, что имеют потребность углублять знания в конкретных направлениях. Больше всего желающих прокачать навыки в NLP, CV, генеративном ИИ и создании ИИ-агентов. Также есть запрос и на изучение классических методов машинного обучения.