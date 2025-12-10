Достаточно ли профессионалов, чтобы удовлетворить спрос рынка? Главное из исследования комьюнити исследователей ИИ AI House.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
За последний год количество ИИ-специалистов в Украине увеличилось на 5%, до 6100 человек, свидетельствует исследование профильного комьюнити AI House (некоммерческое объединение, основанное топами ряда украинских стартапов и исследователями ИИ). Более половины, или 53%, опрошенных AI House специалистов убеждены, что Украина станет региональным лидером отрасли.
Развитию сферы в Украине мешают война, нехватка вычислительных мощностей и данных, отмечают опрошенные. Еще одна весомая преграда – нехватка специалистов. 95% украинских айтишников в сфере ИИ трудоустроены, 3% мобилизованы. Каждый десятый имеет собственный стартап или бизнес в этой сфере.
«Специалистов по генеративному и агентному ИИ не хватает, – признает CEO IT-компании DevRain Александр Краковецкий, имеющий статус Microsoft AI MVP, который присваивается экспертам в ИИ. – Лучший способ изменить это – брать молодых специалистов, которые лучше работают с новыми технологиями, и обучать их».
20% специалистов находятся за пределами Украины, из которых 3% выехали за последний год. «Рыночный спрос не уменьшается. Отток имеющихся и потенциальных специалистов за границу ухудшает дефицит кадров», – говорится в отчете AI House.
Каким уровнем экспертизы в ИИ обладают украинские специалисты и какие главные проблемы рынка? Главное из исследования AI House «AI-таланты Украины: опыт, вызовы и видение будущего».
Портрет украинского ИИ-специалиста
С ИИ в Украине работают преимущественно мужчины. Женщины составляют 17% общей численности специалистов. 50% специалисток начали работу в этой сфере в течение последних трех лет, каждая шестая – за последний год.
Как попадают в эту сферу? Для 40% специалистов проекты с ИИ – первая работа. 50% пришли из других сфер. Больше всего свитчеров среди бывших разработчиков и специалистов по работе с данными. Каждый 20-й ИИ-специалист – из академических кругов.
Академическое образование не всегда открывает путь к построению карьеры напрямую в ИИ. 53% специалистов получали высшее образование прежде всего по касательным к IT специальностям (компьютерные науки, прикладная математика, инженерия ПО и т.д.). Однако большинство из них также дополнительно полагались на самообразование и курсы (78% и 63% соответственно).
Попасть в ИИ-сферу без университетского диплома – довольно реалистичный сценарий. 47% опрошенных начали работать после прохождения курсов или самообразования. Каждый седьмой трудоустроился исключительно благодаря самостоятельно полученным знаниям.
«Неформальным образованием и самообразованием занимаются и профильные специалисты, – утверждают авторы отчета. – Это может указывать на потребность талантов в постоянном развитии на фоне высокой динамичности сферы».
70% специалистов имеют уровень квалификации мидл и выше. Большинство айтишников в ИИ достигли этого уровня за первые три года работы. 38% стали сеньорами за первые 3–5 лет. При этом в ИИ работает в основном молодежь: 62% ИИ-специалистов моложе 30 лет, 70% специалистов уровней сеньор и лид имеют возраст до 35 лет.
Украинский опыт в ИИ: пробелы и болевые точки
Украинские айтишники в ИИ – прежде всего универсальные работники. Более 60% из них имеют опыт работы в каждом из доменов машинного обучения. Половина опрошенных – специалисты по науке о данных или инженеры машинного обучения.
Узкопрофильных специалистов из Украины гораздо меньше. К примеру, тех, кто работает с обработкой естественного языка (NLP), всего 9% от общего количества. В то же время 90% специалистов с опытом до трех лет начинали карьеру в ИИ именно с этого домена. «Он имеет низкий порог входа благодаря наличию готовых решений для работы», – отмечают в AI House.
20% украинских ИИ-специалистов сейчас находятся за рубежом, свидетельствуют данные из LinkedIn, проанализированные AI House. Самые популярные страны среди релокантов – США, Канада, Великобритания, Польша, Франция и другие страны Европы.
Треть выехавших до сих пор сотрудничают с украинским бизнесом, но 64% имеют зарубежных работодателей. «Критически не хватает глубоких профи, способных строить сложные системы. Таланты за рубежом чаще всего присоединяются к Big Tech» , – цитируется в исследовании ИИ-директор MacPaw Владимир Кубицкий.
Порог входа в ИИ снижается, и рынок насыщается специалистами начального уровня, свидетельствуют данные исследования. «Это положительная тенденция для масштаба – нам действительно нужна более широкая база ИИ-инженеров», – говорит Кубицкий.
Участники опроса указывают, что уровень подготовки среди новичков падает. «Возможность использовать готовые наработки уменьшает потребность в фундаментальных знаниях», – говорится в исследовании.
67% участников опроса признали, что имеют потребность углублять знания в конкретных направлениях. Больше всего желающих прокачать навыки в NLP, CV, генеративном ИИ и создании ИИ-агентов. Также есть запрос и на изучение классических методов машинного обучения.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.