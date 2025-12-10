Чи достатньо професіоналів, щоб задовольнити попит ринку? Головне з дослідження ком'юніті дослідників ШІ AI House.

За останній рік кількість ШІ-спеціалістів в Україні збільшилася на 5%, до 6100 осіб, свідчить дослідження профільного ком’юніті AI House (некомерційне обʼєднання, засноване топами низки українських стартапів та дослідниками ШІ). Понад половина, або 53%, опитаних AI House фахівців переконані, що Україна стане регіональним лідером галузі.

Розвитку сфери в Україні стають на заваді війна, брак обчислювальних потужностей і даних, зазначають опитані. Ще одна вагома перепона – брак фахівців. 95% українських айтівців у сфері ШІ працевлаштовані, 3% мобілізовані. Кожен десятий має власний стартап або бізнес у цій сфері.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

«Фахівців із генеративного та агентного ШІ не вистачає, – визнає CEO IT-компанії DevRain Олександр Краковецький, що має статус Microsoft AI MVP, який присвоюється експертам у ШІ. – Найкращий спосіб змінити це – брати молодих фахівців, які краще працюють із новими технологіями, і навчати їх».

20% спеціалістів перебувають за межами України, з яких 3% виїхали за останній рік. «Ринковий попит не зменшується. Відтік наявних і потенційних фахівців за кордон погіршує дефіцит кадрів», – ідеться у звіті AI House.

Яким рівнем експертизи в ШІ володіють українські фахівці і які головні проблеми ринку? Головне з дослідження AI House «AI-таланти України: досвід, виклики та бачення майбутнього».

Портрет українського ШІ-фахівця

З ШІ в Україні працюють переважно чоловіки. Жінки становлять 17% загальної чисельності фахівців. 50% спеціалісток почали роботу в цій сфері упродовж останніх трьох років, кожна шоста – за останній рік.

Як потрапляють у цю сферу? Для 40% спеціалістів проєкти з ШІ – перша робота. 50% прийшли з інших сфер. Найбільше світчерів серед колишніх розробників та фахівців з роботи з даними. Кожен 20-й ШІ-фахівець – з академічних кіл.

Найбільша частка ШІ-фахівців зосереджена в продуктовому IT-бізнесі.

Академічна освіта не завжди відкриває шлях до побудови кар’єри напряму в ШІ. 53% фахівців здобували вищу освіту передусім з дотичних до IT спеціальностей (компʼютерні науки, прикладна математика, інженерія ПЗ тощо). Однак більшість із них також додатково покладалися на самоосвіту та курси (78% та 63% відповідно).

Потрапити в ШІ-сферу без університетського диплома – доволі реалістичний сценарій. 47% опитаних почали працювати після проходження курсів або самоосвіти. Кожен сьомий працевлаштувався виключно завдяки самостійно здобутим знанням.

«Неформальною освітою та самоосвітою займаються й профільні спеціалісти, – стверджують автори звіту. – Це може вказувати на потребу талантів у постійному розвитку на тлі високої динамічності сфери».

70% спеціалістів мають рівень кваліфікації мідл і вище. Більшість айтівців у ШІ досягли цього рівня за перші три роки роботи. 38% стали сеньйорами за перші 3–5 років. При цьому в ШІ працює в основному молодь: 62% ШІ-фахівців молодші за 30 років, 70% спеціалістів рівнів сеньйор та лід мають вік до 35 років.

Український досвід у ШІ: прогалини та больові точки

Українські айтівці в ШІ – передусім універсальні працівники. Понад 60% із них мають досвід роботи в кожному з доменів машинного навчання. Половина опитаних – спеціалісти з науки про дані або інженери машинного навчання.

Вузькопрофільних фахівців з України суттєво менше. Приміром, тих, хто працює з обробкою природної мови (NLP), лише 9% від загальної кількості. Водночас 90% фахівців із досвідом до трьох років починали кар’єру в ШІ саме з цього домену. «Він має низький поріг входу завдяки наявності готових рішень для роботи», – зазначають в AI House.

20% українських ШІ-спеціалістів наразі перебувають за кордоном, свідчать дані з LinkedIn, проаналізовані AI House. Найпопулярніші країни серед релокантів – США, Канада, Велика Британія, Польща, Франція та інші країни Європи.

Серед українських IT-фахівців переважають експерти з науки про дані та інженери машинного навчання.

Третина тих, хто виїхали, досі співпрацюють з українським бізнесом, але 64% мають закордонних роботодавців. «Критично бракує глибоких профі, здатних будувати складні системи. Таланти за кордоном найчастіше приєднуються до Big Tech», – цитовано в дослідженні ШІ-директора MacPaw Володимира Кубицького.

Поріг входу в ШІ знижується, і ринок насичується спеціалістами початкового рівня, свідчать дані дослідження. «Це позитивна тенденція для масштабу – нам справді потрібна ширша база ШІ-інженерів», – каже Кубицький.

Учасники опитування вказують, що рівень підготовки серед новачків падає. «Змога використовувати готові напрацювання зменшує потребу у фундаментальних знаннях», – ідеться в дослідженні.

67% учасників опитування визнали, що мають потребу поглиблювати знання в конкретних напрямках. Найбільше охочих прокачати навички в NLP, CV, генеративному ШІ та створенні ШІ-агентів. Також є запит і на вивчення класичних методів машинного навчання.