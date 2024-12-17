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«Психологически тяжело». Президент КШЭ Милованов неделю публично ссорился с основателем American University Kyiv из-за плагиата в соцсетях. Разрушают ли такие конфликты бренд частного образования

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

5 хв читання

конфлікт Милованова та Шеремета, КШЕ, American University Kyiv /коллаж Анастасия Решетник

С 12 по 15 декабря 2024 года Тимофей Милованов опубликовал почти десяток сообщений в Facebook, обвинив Романа Шеремету в систематическом плагиате текстов в соцсетях. Фото коллаж Анастасия Решетник

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По украинскому Facebook пронеслась волна споров между действующим президентом Киевской школы экономики Тимофеем Миловановым и бывшим главой American University Kyiv Романом Шереметой. Суть дискуссии – отсутствие должного цитирования чужих текстов в соцсетях. Как это может повлиять на репутацию частных вузов, зависящих от донорских средств?

17 декабря президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов и ректор-основатель American University Kyiv (AUK) Роман Шеремета объявили перемирие. Почти неделю они спорили в Facebook-аккаунтах из-за якобы систематического плагиата сообщений в соцсетях.

Частные университеты, в отличие от государственных, не имеют бюджета по умолчанию. Их деятельность спонсируют доноры. Хотя ранее были случаи, когда родители отговаривали абитуриентов вступать в КШЭ, но в целом количество донатов, студентов и преподавателей растет, говорит Милованов.

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