Леонид Полупан в течение трех лет был «wartime CEO» Microsoft в Украине и странах Балтии. С декабря 2025-го он возглавляет системного интегратора Seeton, работающего в Украине и Азербайджане. Почему он принял такое решение и как искусственный интеллект дизраптит нишу его новой компании? Об этом Полупан рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine

«Планируем поставить кибербезопасность в ядро бизнеса», – говорит Леонид Полупан, 44, о стратегии системного интегратора Seeton, которого он возглавил 1 декабря. До этого он три года руководил украинским и балтийским офисами Microsoft.

Основанная в 2004-м Seeton занимается автоматизацией и интеграцией технологий в бизнес. Портфолио компании насчитывает более 1000 реализованных проектов.

Выручка в 2022-м – 472 млн грн, согласно отчетности на ее сайте. В дальнейшем компания не публиковала финотчеты. Данные в YouControl распылены по нескольким юридическим лицам.

В 2021-м собственниками Seeton стали Артем и Рамиз Гасановы, которые являются членами семьи основателя NEQSOL Holding Насиба Гасанова. NEQSOL Holding – международная группа компаний, ведущая бизнес в 11 странах и владеющая в Украине вторым по величине мобильным оператором «Vodafone Украина».

Какое видение развития компании у Полупана? Насколько близок ИИ-пузырь? Какие черты должен развивать в себе CEO? Об этом – в разговоре во время эфира YouTube-проекта Forbes Ukraine «Business Breakfast с Владимиром Федориным».

Прямая речь сокращена и отредактирована для ясности.

О переходе из Microsoft

Никакой теории заговора – это естественный шаг в профессиональном развитии. Я хотел реализовывать идеи быстрее и эффективнее. Работа в глобальной компании дала мне уникальный опыт: я увидел, как создаются и масштабируются мировые системы.

Как украинец я хочу, чтобы моя страна была драйвером глобальных изменений. В Microsoft я много работал над тем, чтобы Украина поднималась в рейтингах и чтобы в мире знали, какие инновации здесь рождаются. То, что мы строили вместе с партнерами и клиентами, становилось новым стандартом.

Глобальные компании создают мощные продукты, но их реальная ценность раскрывается благодаря локальным партнерам, которые умеют переводить технологии на язык бизнеса. Без партнеров ни одна глобальная компания не сможет сделать даже толику того, на что их технология вообще способна. Это переход «физики» к «прикладной физике».

Да, маржа больше именно у глобальных разработчиков: каждая новая продажа для них почти не добавляет затрат и просто масштабирует продукт. Но их инвестиции в ИИ – от моделей до инфраструктуры – колоссальны. Если учесть и это, финальная экономика выглядит по-другому.

О предложении возглавить Google в Украине

Да, мы общались с Google относительно их предложения возглавить офис в Украине.

В конце концов решил, что мне интересно работать над созданием новых систем, а работа в региональных офисах глобальных компаний – это все-таки об адаптации систем к реалиям рынка и выполнении определенного пула задач, глобально поставленных компанией в региональных условиях.

Как ИИ меняет бизнес системного интегратора

Seeton – бренд новый, но компания имеет долгую историю: от «Ситроникса» и «Квазара» до ребрендинга после смены собственников в 2021-м. Классическая системная интеграция действительно кажется архаичной – и именно в этом ее возможность. Интеграторам приходится переосмысливать свою роль в технологическом развитии, и это то, что меня привлекло.

Мы планируем поставить кибербезопасность в ядро нашего бизнеса, потому что в эпоху ИИ кибербезопасность становится приоритетом номер ноль. В Украине и Восточной Европе это недооцененная история. Мы видим последствия, но все еще держим иконку на панели, как в старых такси.

Мы будем развивать ИИ. У нас есть почти оттестированный продукт – чат-бот для колл-центров, который высвобождает ресурсы, чтобы обслуживать больше клиентов качественнее и меньшими усилиями.

Каждая компания должна решить для себя, какие процессы оставить человекоцентричными, а какие – передать ИИ-агентам. Даже в человеческих процессах ИИ может существенно усилить эффективность, анализируя больше вариантов и данных, чем способен человек в реальном времени.

Взорвется ли ИИ-пузырь

Инвестиции в ИИ концентрируются в узком кругу компаний, которые часто финансируют друг друга. В отличие от кризиса доткомов, в игре также Microsoft и Google.

Они вкладывают собственные средства, стоят на реальных продуктах и считают бизнес-кейсы, ожидая конкретной отдачи. Часть этих вложений – во вполне материальные вещи, как-вот в серверы и чипы Nvidia.

Значительная часть рынка питается заемными деньгами, возврат которых под вопросом. Ожидания сверхвысокие, а реальные результаты пока не дотягивают. Рынок перегрет и несбалансирован, но я бы не назвал это классическим пузырем.

Исследования показывают: полный эффект от ИИ станет заметным через 10–20 лет, но инвестируют так, будто прорыв должен произойти завтра. Но важен геополитический фактор: ИИ – революционная технология, потенциал которой мы еще не понимаем. Не уверен, что мы полностью понимаем, на что ИИ будет способен через год или два.

И США, и Китай не могут позволить себе паузу – ставки слишком высоки. В теории игр есть понятие равновесия Нэша – момент, когда ни одному из игроков не выгодно что-то менять. Любая остановка одной стороны автоматически дает преимущество другой. Поэтому даже если пузырь лопнет, Вашингтон и Пекин продолжат поддерживать гонку.

Почему Copilot хуже, чем ChatGPT

С приходом Сатьи Наделлы в 2014-м Microsoft кардинально изменил подход. Партнерство – это то, на что они опираются. Этот принцип я слышал в двух вариантах: кооперация или Frenemies – когда вы где-то друзья, где-то враги.

На платформе Azure AI от Microsoft есть полный перечень моделей, которые вы можете использовать: Gemini, DeepSeek и т.д. Но нужно понимать принципы, по которым действует компания: безопасность клиента – главное.

Базовый Copilot может выдавать худшие ответы, чем ChatGPT, хотя в основе одинаковая модель. Но если вы заботитесь о своей безопасности, то Microsoft дает ее вам. Компания выполняет все правила, требования и этики.

Усилия ЕС в ИИ

Европа пытается развивать собственные модели, например Mistral. Но создавать инфраструктуру с нуля уже поздно, поэтому будущее – в партнерствах.

ЕС имеет сильные рычаги: огромный рынок, ведущие корпорации и критические для производства чипсетов компании, о которых мало говорят, но которые расположены в Нидерландах.

Задача Европы – правильно выбрать партнерства и понять свою роль в мировой гонке ИИ.

Три совета от Полупана о технологиях

Не стоит игнорировать технологии. Мы часто ждем готовый кейс, который можно повторить, но ждать не нужно. Берите технологию и экспериментируйте.

ИИ – это не инструмент, а способ мышления. Если вы научите себя и сотрудников компании пониманию, что эта технология может, вы будете делать большинство вещей, опираясь на возможности технологий. И вы улучшаете не один процесс, а одновременно все.

Те кейсы, которые сработали в других компаниях, даже если они аналогичны вашей, не обязательно сработают у вас. Все зависит от качества данных, как они сформированы, где находятся.

Какие профессии исчезнут

Этот вопрос я задаю себе каждый день, потому что хочу понять, что делать мне. И у меня растут дети, они учатся в школе, им надо будет чем-то заниматься.

Прежде всего исчезают джуниор-позиции, связанные с работой с данными: сбор информации, подготовка справок, саммари или заметок после совещаний. Все это уже эффективно автоматизирует ИИ.

Из-за этого формируется новый разрыв: начинающих брать не хотят, потому что их функции заменяет технология, в то же время компаниям нужны специалисты, которые умеют работать с ИИ и усиливать им бизнес-процессы. Именно эти люди становятся самыми востребованными на рынке.

Что делать? Следить за развитием инструментов ИИ, постоянно тестировать их и строить компетенцию работы с технологиями. Тот, кто дополняет свою эффективность искусственным интеллектом, автоматически входит в пул самых востребованных кандидатов – и это подтверждает статистика найма.

Какие черты нужно развивать CEO

Много слушать, немного говорить и развивать эмпатию, то есть пытаться понять другую сторону. К вам приходят с каким-то вопросом, и вы сразу знаете ответ. Здесь нужно себя сдержать и дать возможность человеку самому предложить какие-то опции.

В подготовке материала принимала участие Люба Балашова.