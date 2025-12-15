Леонід Полупан протягом трьох років був «wartime CEO» Microsoft в Україні й країнах Балтії. З грудня 2025-го він очолює системного інтегратора Seeton, що працює в Україні й Азербайджані. Чому він прийняв таке рішення і як штучний інтелект дизраптить нішу його нової компанії? Про це Полупан розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine

«Плануємо поставити кібербезпеку в ядро бізнесу», – каже Леонід Полупан, 44, про стратегію системного інтегратора Seeton, якого він очолив 1 грудня. До цього він три роки керував українським і балтійським офісами Microsoft.

Заснована у 2004-му Seeton займається автоматизацією та інтеграцією технологій у бізнес. Портфоліо компанії налічує понад 1000 реалізованих проєктів.

Виторг у 2022-му – 472 млн грн, згідно зі звітністю на її сайті. Надалі компанія не публікувала фінзвіти. Дані в YouControl розпорошені на кількох юридичних особах.

У 2021-му власниками Seeton стали Артем і Раміз Гасанови, які є членами родини засновника NEQSOL Holding Насіба Гасанова. NEQSOL Holding – міжнародна група компаній, що веде бізнес в 11 країнах і володіє в Україні другим за величиною мобільним оператором «Vodafone Україна».

Яке бачення розвитку компанії у Полупана? Наскільки близька ШІ-бульбашка? Які риси повинен розвивати в собі CEO? Про це – у розмові під час етеру YouTube-проєкту Forbes Ukraine «Business Breakfast із Володимиром Федоріним»

Про перехід із Microsoft

Жодної теорії змови – це природний крок у професійному розвитку. Я хотів реалізовувати ідеї швидше й ефективніше. Робота в глобальній компанії дала мені унікальний досвід: я побачив, як створюються й масштабуються світові системи.

Як українець я хочу, щоб моя країна була драйвером глобальних змін. У Microsoft я багато працював над тим, щоб Україна піднімалася в рейтингах і щоб у світі знали, які інновації тут народжуються. Те, що ми будували разом із партнерами та клієнтами, ставало новим стандартом.

Глобальні компанії створюють потужні продукти, але їхня реальна цінність розкривається завдяки локальним партнерам, які вміють перекладати технології на мову бізнесу. Без партнерів жодна глобальна компанія не зможе зробити навіть дещиці того, на що їхня технологія взагалі здатна. Це перехід «фізики» до «прикладної фізики».

Так, маржа більша саме у глобальних розробників: кожен новий продаж для них майже не додає витрат і просто масштабує продукт. Але їхні інвестиції в ШІ – від моделей до інфраструктури – колосальні. Якщо врахувати й це, фінальна економіка виглядає по-іншому.

Про пропозицію очолити Google в Україні

Так, ми спілкувалися з Google щодо їхньої пропозиції очолити офіс в Україні.

Зрештою вирішив, що мені цікаво працювати над створенням нових систем, а робота в регіональних офісах глобальних компаній – це все-таки про адаптацію систем до реалій ринку і виконання певного пулу завдань, глобально поставлених компанією в регіональних умовах.

Як ШІ змінює бізнес системного інтегратора

Seeton – бренд новий, але компанія має довгу історію: від «Сітроніксу» й «Квазару» до ребрендингу після зміни власників у 2021-му. Класична системна інтеграція справді видається архаїчною – і саме в цьому її можливість. Інтеграторам доводиться переосмислювати свою роль у технологічному розвитку, і це те, що мене привабило.

Ми плануємо поставити кібербезпеку в ядро нашого бізнесу, тому що в епоху ШІ кібербезпека стає пріоритетом номер нуль. В Україні та Східній Європі це недооцінена історія. Ми бачимо наслідки, але все ще тримаємо іконку на панелі, як у старих таксі.

Ми розвиватимемо ШІ. Маємо майже відтестований продукт – чат-бот для кол-центрів, який вивільняє ресурси, щоб обслуговувати більше клієнтів якісніше і меншими зусиллями.

Кожна компанія має вирішити для себе, які процеси залишити людиноцентричними, а які – передати ШІ-агентам. Навіть у людських процесах ШІ може суттєво підсилити ефективність, аналізуючи більше варіантів і даних, ніж здатна людина в реальному часі.

Чи вибухне ШІ-бульбашка

Інвестиції в ШІ концентруються у вузькому колі компаній, які часто фінансують одна одну. На відміну від кризи доткомів, у грі також Microsoft і Google.

Вони вкладають власні кошти, стоять на реальних продуктах і рахують бізнес-кейси, очікуючи конкретної віддачі. Частина цих вкладень – у цілком матеріальні речі, як-от у сервери й чипи Nvidia.

Значна частина ринку живиться запозиченими грошима, повернення яких під питанням. Очікування надвисокі, а реальні результати поки не дотягують. Ринок перегрітий і незбалансований, але я б не назвав це класичною бульбашкою.

Дослідження показують: повний ефект від ШІ стане помітним через 10–20 років, але інвестують так, ніби прорив має статися завтра. Але важливим є геополітичний фактор: ШІ – революційна технологія, потенціал якої ми ще не розуміємо. Не впевнений, що ми повністю розуміємо, на що ШІ буде здатен через рік чи два.

І США, і Китай не можуть дозволити собі паузу – ставки надто високі. У теорії ігор є поняття рівноваги Неша – момент, коли жодному з гравців не вигідно щось змінювати. Будь-яка зупинка однієї сторони автоматично дає перевагу іншій. Тому навіть якщо бульбашка лусне, Вашингтон і Пекін продовжать підтримувати гонку.

Чому Copilot гірше, ніж ChatGPT

З приходом Сатьї Наделли у 2014-му Microsoft кардинально змінив підхід. Партнерство – це те, на що вони спираються. Цей принцип я чув у двох варіантах: кооперація або Frenemies – коли ви десь друзі, десь вороги.

На платформі Azure AI від Microsoft є повний перелік моделей, які ви можете використовувати: Gemini, DeepSeek тощо. Але потрібно розуміти принципи, за якими діє компанія: безпека клієнта – головне.

Базовий Copilot може видавати гірші відповіді, ніж ChatGPT, хоча в основі однакова модель. Але якщо ви дбаєте про свою безпеку, то Microsoft дає її вам. Компанія виконує всі правила, вимоги й етики.

Зусилля ЄС у ШІ

Європа намагається розвивати власні моделі, наприклад Mistral. Але створювати інфраструктуру з нуля вже запізно, тому майбутнє – у партнерствах.

ЄС має сильні важелі: величезний ринок, провідні корпорації та критичні для виробництва чипсетів компанії, про які мало говорять, але які розташовані в Нідерландах.

Завдання Європи – правильно обрати партнерства та зрозуміти свою роль у світовій гонці ШІ.

Три поради від Полупана про технології

Не варто ігнорувати технології. Ми часто чекаємо на готовий кейс, який можна повторити, але чекати не потрібно. Беріть технологію й експериментуйте.

ШІ – це не інструмент, а спосіб мислення. Якщо ви навчите себе і співробітників компанії розумінню, що ця технологія може, ви будете робити більшість речей, спираючись на можливості технологій. І ви покращуєте не один процес, а водночас всі.

Ті кейси, які спрацювали в інших компаніях, навіть якщо вони аналогічні до вашої, не обовʼязково спрацюють у вас. Усе залежить від якості даних, як вони сформовані, де знаходяться.

Які професії зникнуть

Це запитання я ставлю собі щодня, тому що хочу зрозуміти, що робити мені. І в мене ростуть діти, вони вчаться в школі, їм треба буде чимось займатися.

Насамперед зникають джуніор-позиції, пов’язані з роботою з даними: збирання інформації, підготовка довідок, самарі чи нотаток після нарад. Усе це вже ефективно автоматизує ШІ.

Через це формується новий розрив: початківців брати не хочуть, бо їхні функції замінює технологія, водночас компаніям потрібні фахівці, які вміють працювати з ШІ і посилювати ним бізнес-процеси. Саме ці люди стають найпотрібнішими на ринку.

Що робити? Слідкувати за розвитком інструментів ШІ, постійно тестувати їх і будувати компетенцію роботи з технологіями. Той, хто доповнює свою ефективність штучним інтелектом, автоматично входить до пулу найбільш затребуваних кандидатів – і це підтверджує статистика найму.

Які риси потрібно розвивати CEO

Багато слухати, небагато говорити й розвивати емпатію, тобто намагатися зрозуміти іншу сторону. До вас приходять з якимось питанням, і ви одразу знаєте відповідь. Тут потрібно себе стримати й дати можливість людині самій запропонувати якісь опції.

