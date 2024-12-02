Forbes Ukraine представляет кандидатов на звание «Предприниматель года 2024». Голосование открыто

Узнайте больше о каждом из номинантов и выберите того, кто, по вашему мнению, заслуживает звания «Предприниматель года». Ваш голос определит победителя номинации «Выбор аудитории». Голосование длится до 9 декабря.

Эти предприниматели строят сильные бренды, открывают новые возможности для развития рынков и доказывают, что даже в самые сложные времена можно добиваться исключительных результатов. Их вклад – это больше, чем успех отдельных компаний. Это вклад в трансформацию украинской экономики.

Наталья Антонова, Группа ОККО

Результаты Группы ОККО, в которой Наталья Антонова, 63, является председателем Совета директоров и президентом, говорят сами за себя. Компания с отрывом самый крупный игрок на рынке топлива в Украине с долей 18,5%. В 2023 году выручка составила $2,3 млрд, а EBITDA – $231 млн. В 2024 году группа инвестирует $250 млн в возобновляемую энергетику, развивает две ветровых электростанции и биоэтанольный завод. С начала войны направила 2,2 млрд грн в помощь ВСУ. Запустила сервис ОККО Drive для выдачи готовых блюд, модернизирует CRM и работает над масштабированием сети.

Елена Вовк, Enzym Group

Елена Вовк, 51, во главе наблюдательного совета Enzym Group фокусируется на стратегических вопросах. Группа производит дрожжи, натуральные кормовые добавки для животных и разрабатывает инновационные продукты для здорового питания человека. Родилась во Львове. Окончила Львовский университет им. И. Франко, имеет степень магистра по международному бизнесу и финансам Колумбийского университета. Вместе с братом Ростиславом унаследовала компанию по производству кормов для кошек и собак Кормотех (бренды Optimeal, Club 4 Paws, Гав!, Мяу!) с выручкой 5,6 млрд грн в 2023 году. Этим бизнесом управляет Ростислав. Enzym Group экспортирует 56% продукции в 23 страны. В 2023 году продажи выросли на 33%, достигнув рекордных объемов – 48 137 тонн.

Александр и Галина Гереги, «Эпицентр»

Александр и Галина Гереги – самые крупные владельцы коммерческой недвижимости в стране. В сеть «Эпицентр» входит 71 торговый центр общей площадью более 2,2 млн кв. м. Это больше, чем занимают все магазины АТБ, «Сильпо», «Ашан», Metro и Novus в Украине вместе взятые. В 2024 году открыли 50 локаций формата Express, логистический комплекс в Хмельницком, три новых торговых центра и получили контроль над польской сетью магазинов Intersport. Компания установила 600 почтоматов, расширяет их количество до 1000. Инвестирует в солнечные электростанции и газовую генерацию.

Филя Жебровская, Farmak

Совладелец фармацевтического гиганта, сохраняющего лидерство на рынке Украины, Компания строит завод в Испании, купила фармкомпании в Польше и Великобритании В 2023 году выручка выросла на 24%, до 9,7 млрд грн. Ввела SAP S4HANA и вывела на рынок 22 новых лекарственных средства.

Лев Жиденко и Тарас Панасенко, «Аврора Мультимаркет»

Основатели второй по количеству точек розничной сети в Украине – 1545 магазинов. Во время войны открыли более 850 новых точек, в 2024 году – 283 магазина. Компания начала международную экспансию, открыв 22 магазина и распределительный центр в Румынии. «Аврора» запустила собственную e-commerce платформу AVRORA.UA, работает над мобильным приложением, инвестировала в крупный логистический комплекс под Киевом, который планирует восстановить до 2026 года. В первом полугодии 2024-го выручка выросла на 46,7%, до 16,9 млрд грн. Компания поддерживает украинских поставщиков – 25 компаний вышли на рынок Румынии с ее помощью.

Андрей Журжий, Inzhur

Андрей Журжий, 46, создал первые в Украине инвестиционные фонды недвижимости (REIT) под брендом Inzhur. В управлении компании активов на 2,3 млрд грн (+74% за 2024 год) и 11 800 совладельцев (+434%). В 2024 году запустил фонд Inzhur Energy для инвестиций в энергетический сектор. Реализует социально значимые проекты, такие как ревитализация киевского Житнего рынка и национализированного ТРЦ Ocean Plaza. Активно развивает новые инвестиционные направления: энергетику, гостиницы и жилые объекты.

Екатерина Костерева, Creatio

Основанная Екатериной Костеревой, 46, ІТ-компания Creatio привлекла $200 млн инвестиций, что подняло ее оценку до $1,2 млрд. Новый раунд возглавил фонд Sapphire Ventures, управляющий активами более чем на $10 млрд, с участием американского StepStone Group. Creatio – американская компания со штаб-квартирой в Бостоне, офисами в 14 странах и более 7000 клиентов – в 110 странах. Предлагает платформу, позволяющую создавать корпоративный софт без навыков программирования. Продуктами пользуются компании с капитализацией под $200 млрд – производитель микрочипов AMD, FMCG-гигант Colgate Palmolive, страховщик MetLife. Ежегодный прирост выручки с 2019 года – 60%. Цель Екатерины Костеревой – стать лидером мирового рынка no-code платформ.

Елена Кошарная, Horizon Capital

Соучредитель, привлекший $350 млн инвестиций во время войны для поддержки украинского бизнеса. В портфеле Horizon – Preply, GoIT, Viseven и Creatio. Компания сопровождала сделку на $650 млн по приобретению Datagroup-Volia и Lifecell. HCGF IV стал первым фондом для Украины, созданным после вторжения, и получил статус 2X Flagship Fund.

Александр Яковенко, TAF Drones

Александр Яковенко, 34, основал компанию TAF Drones – одного из самых быстрорастущих military-tech-игроков на рынке Украины. Выручка TAF Drones за девять месяцев 2024 года выросла в 22,5 раза, до $135 млн. Выручка второй компании Яковенко Bravetech выросла за девять месяцев 2024-го в девять раз, до $389 млн, по данным компании. В октябре 2024 года компания производила 40 000 дронов в месяц – это в 6,7 раза больше, чем годом ранее.