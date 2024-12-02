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Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито

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3 хв читання

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито

Ці підприємці будують сильні бренди, відкривають нові можливості для розвитку ринків і доводять, що навіть у найскладніші часи можна досягати виняткових результатів. Їхній внесок – це більше, ніж успіх окремих компаній. Це внесок у трансформацію української економіки.

Дізнайтесь більше про кожного з номінантів і оберіть того, хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року». Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії». Голосування триває до 9 грудня.

Наталія Антонова, Група ОККО

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито /Фото 1

Результати Групи ОККО в якій Наталія Антонова, 63, є головою Ради директорів і президенткою, говорять самі за себе. Компанія з відривом найбільший гравець на ринку пального в Україні з часткою 18,5%. У 2023 році виторг склав $2,3 млрд, а EBITDA – $231 млн. У 2024 році група інвестує $250 млн у відновлювану енергетику, розвиває дві вітрові електростанції та біоетанольний завод. Від початку війни направила 2,2 млрд грн на допомогу ЗСУ. Запустила сервіс ОККО Drive для видачі готових страв, модернізує CRM і працює над масштабуванням мережі.  

Олена Вовк, Enzym Group

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито /Фото 2

Олена Вовк, 51, на чолі наглядової ради Enzym Group фокусується на стратегічних питаннях. Група виготовляє дріжджі, натуральні кормові добавки для тварин і розробляє інноваційні продукти для здорового харчування людини. Народилася у Львові. Закінчила Львівський університет ім. І. Франка, має ступінь магістра з міжнародного бізнесу і фінансів Колумбійського університету. Разом з братом Ростиславом успадкувала компанію з виробництва кормів для котів і собак «Кормотех» (бренди Optimeal, Club 4 Paws, «Гав!», «Мяу!») з виторгом 5,6 млрд грн в 2023 році. Цим бізнесом керує Ростислав. Enzym Group експортує 56% продукції до 23 країн. У 2023 році продажі зросли на 33%, досягнувши рекордних обсягів – 48 137 тонн.

Олександр і Галина Гереги, «Епіцентр»

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито /Фото 3

Олександр та Галина Гереги – найбільші власники комерційної нерухомості в країні. До мережі «Епіцентр» входить 71 торговельний центр загальною площею понад 2,2 млн кв. м. Це більше, ніж займають усі магазини АТБ, «Сільпо», «Ашан», Metro і Novus в Україні разом взяті. У 2024 році відкрили 50 локацій формату Express, логістичний комплекс у Хмельницькому, три нові торгові центри та отримали контроль над польською мережею магазинів Intersport. Компанія встановила 600 поштоматів, розширює їх кількість до 1000. Інвестує у сонячні електростанції та газову генерацію.

Філя Жебровська, Farmak

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито /Фото 4

Співвласниця фармацевтичного гіганта, що зберігає лідерство на ринку України. Компанія будує завод в Іспанії, купила фармкомпанії у Польщі та Великій Британії. У 2023 році виторг зріс на 24%, до 9,7 млрд грн. Запровадила SAP S4HANA і вивела на ринок 22 нові лікарські засоби.  

Лев Жиденко і Тарас Панасенко, «Аврора Мультимаркет»

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито /Фото 5

Засновники другої за кількістю точок роздрібної мережі в Україні – 1545 магазинів. Під час війни відкрили понад 850 нових точок, у 2024 році – 283 магазини. Компанія розпочала міжнародну експансію, відкривши 22 магазини та розподільчий центр у Румунії. «Аврора» запустила власну e-commerce платформу AVRORA.UA, працює над мобільним застосунком, інвестувала у великий логістичний комплекс під Києвом, який планує відновити до 2026 року. У першому півріччі 2024-го виторг зріс на 46,7%, до 16,9 млрд грн. Компанія підтримує українських постачальників – 25 компаній вийшли на ринок Румунії з її допомогою.  

Андрій Журжій, Inzhur

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито /Фото 6

Андрій Журжій, 46, створив перші в Україні інвестиційні фонди нерухомості (REIT) під брендом Inzhur. В управлінні компанії активів на 2,3 млрд грн (+74% за 2024 рік) та 11 800 співвласників (+434%). У 2024 році запустив фонд Inzhur Energy для інвестицій в енергетичний сектор. Реалізує соціально значущі проєкти, такі як ревіталізація київського Житнього ринку та націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza. Активно розвиває нові інвестиційні напрями: енергетику, готелі та житлові об’єкти.  

Катерина Костерева, Creatio

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито /Фото 7

Заснована Катериною Костеревою, 46, ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, що підняло її оцінку до $1,2 млрд. Новий раунд очолив фонд Sapphire Ventures, який управляє активами на понад $10 млрд, за участю американського StepStone Group. Creatio – американська компанія зі штаб-квартирою в Бостоні, офісами в 14 країнах і понад 7000 клієнтів – у 110 країнах. Пропонує платформу, яка дає змогу створювати корпоративний софт без навичок програмування. Продуктами користуються компанії з капіталізацією під $200 млрд – виробник мікрочипів AMD, FMCG-гігант Colgate Palmolive, страховик MetLife. Щорічний приріст виторгу з 2019 року – 60%. Мета Катерини Костеревої – стати лідером світового ринку no-code платформ.  

Олена Кошарна, Horizon Capital

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито /Фото 8

Співзасновниця, яка залучила $350 млн інвестицій під час війни для підтримки українського бізнесу. У портфелі Horizon – Preply, GoIT, Viseven та Creatio. Компанія супроводжувала угоду на $650 млн із придбання Datagroup-Volia і Lifecell. HCGF IV став першим фондом для України, створеним після вторгнення, і отримав статус 2X Flagship Fund.  

Олександр Яковенко, TAF Drones

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2024». Голосування відкрито /Фото 9

Олександр Яковенко, 34, заснував компанію TAF Drones – одного з найбільш швидкозростаючих military-tech-гравців на ринку України. Виторг TAF Drones за девʼять місяців 2024 року зріс у 22,5 раза, до $135 млн. Виторг другої компанії Яковенка Bravetech зріс за девʼять місяців 2024-го у девʼять разів, до $389 млн, за даними компанії. У жовтні 2024 року компанія виробляла 40 000 дронів на місяць – це в 6,7 раза більше, ніж роком раніше.

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